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Работу художника-кыргызстанца отметили на международном арт-форуме в Москве

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- Евгений Денисенко
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Картина " Деление мира", написанная художником-кыргызстанцем Асатиллой Тешебаевым, отмечена на Международный форум искусств и выставке-конкурсе "Всемирная Арт-География/Art Geo Award". Она завоевала первое место и получила диплом в номинации "Люди".

Социальные, морально-нравственные, политические проблемы, имеющиеся во всем мире, отражены в картинах художника. В центре творчества стоит человек с его чувствами и переживаниями в сегодняшнем глобализирующемся и исключительно материально ориентированном мире, в мире преобладания власти денег над людьми. Сильные мира сего перекраивают его политическую карту на свое усмотрение. А в глазах, которые, как известно, являются зеркалом души, отражены только доллары, евро и фунты стерлингов.., - так написано в прессе о сути и творчества Асатиллы Тешебаева, и данной картины.

Член Союза художников Кыргызстана, России и Австрии, лауреат многих международных выставок, Уроженец села Кара–Джигач Кадамжайского района Кыргызстана, Тешебаев окончил художественное училище имени Чуйкова во Фрунзе (ныне Бишкек), художественный факультет ВГИКа в 1988 году. Свой послевузовский творческий путь начал на студии "Киргизфильм". "Там посчастливилось выступить в качестве художника–постановщика фильма про нашего великого певца-импровизатора и поэта Токтогула Сатылганова. Эта лента стала и дипломной работой, и дебютом на профессиональном поприще", - вспоминает Тешебаев.

В последующие годы он совершенствовал художественное мастерство в России, Австрии, Турции, других странах. Уже многие годы проживает вместе с семьей в Москве, но сохраняет прочные связи с родной республикой.

Выставки его картин в разные годы устраивались в США, государствах Европы, СНГ, они приобретались частными коллекциями в ближнем и дальнем зарубежье. Выставлялся и в Кыргызстане, в Государственном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке, в Оше. "Очень рад, что мое творчество понравилось землякам", - говорит художник.

Международный форум искусств и выставке-конкурсе "Всемирная Арт-География/Art Geo Award", проходившие на сей раз в Конгресс-холле "Амбер-Плаза", направлены на расширение культурного обмена между государствами в области изобразительного искусства. И открыты, как заявлено, для художников, мастеров и фотографов из любой страны мира. А на конкурс принимаются работы авторов, отразившие в своих произведениях природу, архитектуру, культуру, дух страны из одного из шести регионов мира: Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и Австралии.

Конкурсы в области живописи, графики, фотографии, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и текстиля разыгрывались в этом году в номинациях "Архитектура", "Природа", "Люди", "Этнос", "Эзотерика", "Концепция", "Иллюстрации", "Эксперименты", "Мода". Также традиционно организуется деловая программа, включающая как большой информационно-познавательный блок в виде мастер-классов, лекториев и творческих встреч, так и круглые столы, презентаций на темы, связанные с уникальными особенностями культуры и искусства конкретного региона.


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URL: https://www.vb.kg/407989
Теги:
Россия, художник, Кыргызстан
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