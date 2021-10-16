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Renault выходит на рынок Узбекистана

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Renault расширяет свое присутствие в странах СНГ и начинает производственную и коммерческую деятельность в Узбекистане. Первые автомобили будут доступны уже в ноябре, сообщают СМИ.

Выход на новый для бренда рынок организован компанией Roodell, являющейся официальным партнером Renault Group в республике.

Renault представит на рынке Узбекистана модели сегмента SUV, отлично зарекомендовавшие себя в России и странах СНГ и максимально подготовленные к дорожным и климатическим условиям эксплуатации.

Первые автомобили будут доступны для клиентов уже в ноябре: сначала в продажу поступят стильный современный купе-кроссовер Renault Arkana и яркий городской кроссовер Renault Kaptur, а чуть позднее – новое поколение легендарного для России и стран СНГ внедорожника Renault Duster.

"Узбекистан – быстрорастущий рынок центрально-азиатского региона, интерес к новым автомобилям здесь неуклонно повышается. Наше присутствие на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети, чтобы предложить нашим новым покупателям сервис самого высокого уровня. Мы уверены, что узбекские клиенты по достоинству оценят автомобили Renault, их яркий дизайн, современные технологии и высокий уровень комфорта", – отметил Ян Птачек, генеральный директор Renault Россия и СНГ.

"Мы рады сотрудничеству с Renault и ценим доверие наших партнеров. Совместными усилиями, учитывая богатый опыт Renault и знание рынка со стороны нашей компании, мы рассчитываем успешно вывести новый бренд на рынок Узбекистана и предложить нашим клиентам новые модели и высокий уровень клиентского сервиса в соответствии со стандартами Renault", – сказал Данияр Давлетияров, генеральный директор Roodell.

Развитие дилерской сети Renault на территории Узбекистана будет происходить постепенно, в соответствии с запросами рынка. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в столице страны, Ташкенте.


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URL: https://www.vb.kg/407991
Теги:
Узбекистан, автомобили
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