В Бишкеке на линию выходят новые автобусы по маршрутам №34, 21, 46

Как сообщают в управлении городского транспорта мэрии Бишкека, 18 октября еще 30 автобусов выйдут на линии.

Новый маршрут №34 разработан компанией "Эко Пассажирские перевозки" с учетом многочисленных обращений жителей жилого массива "Жениш".

По обращению МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" схемы движения автобусных маршрутов №21 и №46 предложено передать на обслуживание частной компании-перевозчику "Эко Пассажирские перевозки" до поступления муниципальных автобусов.

ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" выпускают на линию автобусные маршруты сообщением:

- Маршрут № 21 сообщением: "жилой массив "Биримдик" – жилой массив Бакай-Ата", плановым выходом 10 автобусов;

- Маршрут № 46 сообщением: "рынок Дордой – жилой массив "Эне-Сай" – село Чон-Арык", плановым выходом 10 автобусов;

- Маршрут № 34 сообщением: "фирма "Шоро" – жилой массив Жеңиш", плановым выходом 10 автобусов.