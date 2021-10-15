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В КР медики с начала августа не получили выплаты за работу в "красной зоне"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке врачи, проработавшие в "красной зоне", с августа месяца не могут получить свои выплаты. Об этом редакции VB.KG сообщил медик одной из столичных больниц.

"Многие молчат по этому поводу, так как боятся увольнения. Поэтому я тоже вынужден скрывать свое имя и место работы. Я через многих своих знакомых коллег из разных точек Кыргызстана узнал, что везде медики, проработавшие в "красной зоне", до сих пор не получили положенные выплаты с августа месяца. Хотя я сам по радио слышал, как отчитались, что все давно уже выплачено. Это не правда! Получается, что кто-то вводит общественность в заблуждение", - рассказал он.

Также врач посетовал, что профсоюз здравоохранения КР не защищает их права.

"Для чего вообще нам нужен такой профсоюз, которому из наших зарплат регулярно отчисляют процент? По сути он существует только номинально, а по факту деньги с нас собирают, а свою работу не делают. Мы давно уже говорим, что такой профсоюз нам не нужен", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/407995
Теги:
Кыргызстан, медики, компенсация, коронавирус
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