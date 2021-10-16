В России стартовала перепись населения

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится по 14 ноября. Впервые она пройдет с широким применением цифровых технологий, сообщили в Росстате.

Это ведомство, по словам его руководителя Павла Малкова, "готово к проведению первой цифровой переписи на все 100 процентов". Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Но, по данным ВЦИОМ, 43 процента граждан РФ планируют дождаться переписчиков дома.

У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. "Есть сценарии работы в разных условиях, - отметил Павел Малков. – Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей".

Правда, в некоторых труднодоступных районах страны перепись идет с 1 октября. Поэтому к настоящему моменту переписаны уже порядка 300 тысяч человек.

Данные Всероссийской переписи населения дадут, заявляют в Росстате, неоценимый статистический материал. Он позволит найти правильные ответы на многие стоящие перед страной и обществом важные вопросы, и не в последнюю очередь сколько человек живет в России.

Предыдущая перепись населения проводилась в стране в 2010 году. Очередную планировалось осуществить в 2020 года, но из-за пандемии пришлось перенести на 2021-й.