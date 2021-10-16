Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 97.65 - 99.10

В России стартовала перепись населения

79  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится по 14 ноября. Впервые она пройдет с широким применением цифровых технологий, сообщили в Росстате.

Это ведомство, по словам его руководителя Павла Малкова, "готово к проведению первой цифровой переписи на все 100 процентов". Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Но, по данным ВЦИОМ, 43 процента граждан РФ планируют дождаться переписчиков дома.

У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. "Есть сценарии работы в разных условиях, - отметил Павел Малков. – Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей".

Правда, в некоторых труднодоступных районах страны перепись идет с 1 октября. Поэтому к настоящему моменту переписаны уже порядка 300 тысяч человек.

Данные Всероссийской переписи населения дадут, заявляют в Росстате, неоценимый статистический материал. Он позволит найти правильные ответы на многие стоящие перед страной и обществом важные вопросы, и не в последнюю очередь сколько человек живет в России.

Предыдущая перепись населения проводилась в стране в 2010 году. Очередную планировалось осуществить в 2020 года, но из-за пандемии пришлось перенести на 2021-й.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407996
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  