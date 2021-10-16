Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества

Главы государств Содружества Независимых Государств приняли Заявление в связи с его 30-летием. Документ принят по итогам состоявшегося 15 октября в формате видеоконференции заседания Совета глав государств СНГ, участие в нем принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Сегодня Содружество Независимых Государств представляет региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальную диалоговую площадку, учитывающую интересы ее государств-участников", - отмечается в заявлении.

Общей задачей в нем названа дальнейшая реализация потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития. Подчеркнуто стремление к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции.

Также говорится о необходимости направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития "зеленой" экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широком применении инноваций, развитии международных транспортных коридоров, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных и экономических ресурсов, о поддержке малого и среднего бизнеса, улучшении системы содействия занятости населения, создании благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах, о наращивании сотрудничества между деловыми кругами, расширении партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

В заявлении подтверждена готовность к развитию гуманитарного сотрудничества, к сотрудничеству в противодействии всему спектру современных вызовов и угроз, приверженность утверждению справедливого многополярного мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств на основе общечеловеческих ценностей.

"Закрепленные в учредительных документах Содружества Независимых Государств цели и принципы не утратили своей актуальности, отвечают интересам всех государств-участников, в полной мере отражают современные тенденции развития международных отношений. Подтверждаем приверженность им и будем последовательно развивать сотрудничество в формате СНГ, совершенствуя формы и методы работы его органов", - говорится в заявлении.