Страны СНГ укрепят взаимодействия в сфере миграции

Развитие сотрудничества в области миграции стало одной из ключевых тем, рассмотренных на заседании Совета глав государств СНГ. В ходе заседания, прошедшего 15 октября в видеоформате, было рассмотрено, по информации Исполкома Содружества, одиннадцать вопросов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.

В заседании участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Молдовы Наталья Гаврилица, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Как отметил Владимир Путин, для реализации проектов различных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах.

"Именно поэтому, - подчеркнул глава РФ, - Россия и выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно".

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России, - продолжил ее лидер. - И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране".

Владимир Путин напомнил, что на предыдущем саммите в декабре 2020 года было принято решение провести в странах СНГ в 2023 году Год русского языка как языка межнационального общения. "Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества", - заявил президент России.

По итогам нынешнего заседания было принято Заявление глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции. Эта сфера отнесена в документе к приоритетным направлениям государственной политики стран СНГ. И подтверждены важность развития и совершенствования соответствующей договорно-правовой базы, необходимость обеспечения реализации прав трудящихся- мигрантов из государств Содружества, обеспечения благоприятных условий для их адаптации к правовым, социально-экономическим и культурным условиям жизни в странах трудоустройства.

Признана важность надлежащей довыездной подготовки (обучения) трудящихся-мигрантов и членов их семей, владения ими базовыми знаниями языка государства трудоустройства, а также знаниями, необходимыми для соблюдения требований его законодательства и социокультурной адаптации. Также отмечена важность надлежащего оформления документов, удостоверяющих личность, для целей въезда, выезда и пребывания за рубежом, усиления борьбы с фальсификацией установочных данных, подделкой документов.

В этой связи стороны выступают за разработку, внедрение и активное использование национальных и международных цифровых платформ для оптимизации соответствующих процессов. И считают необходимым в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами усилить взаимодействие между компетентными органами в вопросах обмена в электронном виде сведениями о гражданах, в том числе изменивших свои установочные данные.

К числу актуальных задач отнесены совместное противодействие незаконной миграции, торговле людьми и связанным с ней преступлениям, меры по разрушению негативных стереотипов о мигрантах, подчеркнута недопустимость провоцирования конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе, проявлений ксенофобии и нетерпимости.

Стороны также заявили о готовности в условиях ситуаций чрезвычайного характера сотрудничать в целях своевременного и безопасного возвращения мигрантов и членов их семей в государства постоянного проживания, в том числе путем предоставления возможности беспрепятственного транзита через территории стран СНГ.