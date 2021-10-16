В Оше задержан гражданин РУз за незаконное пересечение границы

14 октября 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики по подозрению в незаконном пересечении государственной границы КР с использованием поддельных документов задержан гражданин Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Гражданин РУ "Ю.М.У." 1990 г.р. по прибытию в Ош авиарейсом из Санкт-Петербурга предъявил паспорт гражданина КР на имя "М.А.Ю." 1989 г.р.

Задержанный "Ю.М.У." согласно ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

По факту ГКНБ КР начато досудебное производство, зарегистрированное в ЕРПП по ст. 358 ч.1 (Незаконное пересечение государственной границы) Уголовный Кодекс Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится соответствующий комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении должностных лиц, возможно причастных к каналу незаконного изготовления официальных документов КР".