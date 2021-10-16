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Состоялось открытие нового театрального сезона Чуйского областного театра

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 15 октября 2021 года состоялось открытие нового сезона Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова постановкой "Бала башкарма" ("Самый молодой руководитель хозяйства").

Перед спектаклем зрителей и коллектив культурного учреждения поздравили с открытием тридцатого юбилейного сезона его директор, народный поэт Кыргызстана Азамат Болгонбаев, художественный руководитель, заслуженный артист республики Оросбек Айдаров, народная артистка КР Асыл Набиева и другие.

В премьерном спектакле образ главного персонажа Токторбая создал артист Санжар Сабыржан уулу. Другие роли исполняли артисты Алмаз Турусбек уулу, Гуляр Ниязалиева, Асел Базылбекова, Ажар Рахман кызы, Нурсултан Кадыр уулу, Нурбек Кыязов, Нургюль Мамутова.

Председатель театральных деятелей Кыргызской Республики Жаныш Кулмамбетов вручил автору пьесы, заслуженному учителю страны Асангюль Абдыгуловой премию творческого союза имени Аалы Токомбаева.


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URL: https://www.vb.kg/408006
Теги:
театр, Чуйская область, Кыргызстан
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