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Акылбек Жапаров назначил нового главу ГНС

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- Бакыт Басарбек
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Новым председателем Государственной налоговой службы при Министерстве финансов назначен Алтынбек Абдувапов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нового руководителя коллективу ГНС представил сам Акылбек Жапаров. Он обозначил стоящие перед ведомством приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, а также указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования. В частности, дальнейшая реализация проекта цифровизации налоговых процедур поможет в создании комфортных и благоприятных условий по исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств и сокращении теневой экономики.

В соответствии с другим распоряжением главы кабмина Илияз Иманбетов освобожден от занимаемой должности председателя ГНС и назначен первым заместителем министра финансов.


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URL: https://www.vb.kg/408007
Теги:
ГНС, назначение, Кыргызстан
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