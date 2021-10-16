Нейрохирург Каримов: Обычный гайморит может стать причиной смерти

Как сказал VB.KG врач отделения нейротравмы №2 Национального госпиталя Султанбек Каримов, большинство абсцессов в головном мозге возникает из-за невылеченных болезней носа и уха, в том числе от гайморита, который у нас считают, судя по словам моих пациентов, несерьезным заболеванием.

"Особенно надо быть внимательными к своему здоровью осенью. Это время простуд, инфекционных заболеваний, а гайморит и есть типичное и очень коварное инфекционное заболевание, при котором воспаляются слизистые оболочки гайморовых пазух. И, насколько мне известно, страдает им более десяти процентов нашего населения. Многие из кыргызстанцев, в том числе и молодые, и уже в возрасте, из-за осложнений после него становятся пациентам нашего отделения", - пояснил нейрохирург.

Он рассказал о своем пациенте - 21-летнем Айбеке, который, как и многие находящиеся в отделении пациенты, запустил гайморит, не обратил на обильные выделения из носа внимания, а болезнь прогрессировала. И даже когда начались сильные головные боли, он сидел на обезболивающих препаратах. Надеясь, пройдет, думал, что это от переутомления. Молодой человек оканчивал институт, много занимался.

Закончилось все плачевно. Айбека привезли в отделение нейротравмы Национального госпиталя в тяжелейшем состоянии, у него полностью парализовало левую половину тела.

"Я долго и очень внимательно изучал снимок КТ. Все говорило о том, что у парня абсцесс головного мозга. А значит, оперировать пациента надо было в экстренном порядке", - рассказал в интервью VB.KG Султанбек Каримов.

По словам нейрохирурга, когда он вскрыл черепную коробку, то увидел, что абсцесс внутри мозга прорвался, и гной скопился в нем самом, заполонил все извилины правого полушария.

"Мозг - это мягкие ткани, у него нет границ, и гной распространяется очень быстро. Еще бы чуть–чуть - и он прорвался бы и в левое полушарие. И если бы Айбек впал в кому (а он уже был в предкоматозном состоянии), то не вышел бы из нее. Вероятность летальных исходов в таких случаях почти стопроцентная, - пояснил Каримов. - Гной сдавливал мозг, и поэтому отказала левая половина тела. Мы убрали абсцесс внутри мозга и максимально очистили от гноя его правое полушарие".

Как отметил Каримов, после операции у больного прояснилось сознание, появились движения в руках и ногах, прошли судороги и исчезли мучительные головные боли. Молодой человек проходит сейчас плановую антибиотикотерапию.

Но Айбеку предстоит еще одна операция по реконструкции черепа. Как пояснил Султанбек Кудайбердиевич, во время первой операции он удалил одну из костей черепа.

"Мозг был настолько увеличен, что не умещался в обычном для него пространстве. Кость сдавливала мозг, и ее в таких случаях надо удалить. Иначе я мог бы потерять молодого человека", - добавил нейрохирург.