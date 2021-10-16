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В ОДКБ подготовились ко второму этапу учения "Боевое братство-2021"

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- Евгений Денисенко
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Силы ОДКБ подготовились к проведению второго этапа оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2021". Оно объединяет совместные и специальные учения с различными компонентами Войск (Коллективных Сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

Как отметил в ходе онлайн-брифинга начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолия Сидоров, общее количество участников "Боевого братства", которым предстоит выполнять задачи в составе Войск (Коллективных сил), составит более 5 тысяч человек. Будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 БПЛА различной модификации и назначения.

В Центральноазиатском регионе, на территории Таджикистан, состоятся три учения. Это "Эшелон-2021" (с силами и средствами материально-технического обеспечения), "Поиск-2021" (с силами и средствами разведки) и совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в ходе которого КСОР отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

В каждом учении, проводимом в рамках "Боевого братства", участвуют воинские контингенты всех шести государств ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, также задействованы формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств.

С 18 по 23 октября на полигонах Вооруженных Сил Таджикистана "Момирак" и "Харбмайдон" группировка Войск (Коллективных сил) будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Эти задачи связаны с пресечением попыток проникновения на территорию государств боевиков международных террористических организаций, выявлением и нейтрализацией так называемых "спящих ячеек", готовящих террористические акты, а также каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Восточноевропейском регионе, на территории Российской Федерации, состоится завершающий этап совместного оперативно-стратегического учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021". Предстоит отработать вопросы постконфликтного урегулирования в кризисной зоне путем проведения миротворческой операции.

Кроме того, в рамках совершенствования системы информационного взаимодействия организуется комплекс совместных тренировок. Они проводятся с должностными лицами, обеспечивающими функционирование Центра кризисного реагирования в Объединенном штабе ОДКБ и оперативными группами органов, уполномоченных в государствах-партнерах на взаимодействие с ЦКР.

В сентябре текущего года уже состоялся ряд мероприятий. В их числе - совместное учение с Коллективными силами быстрого реагирования Центральнозиатского региона "Рубеж-2021" на полигоне "Эдельвейс" Министерства обороны Кыргызской Республики, совместная Деловая игра, под руководством Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Решения, выработанные в ходе нее, легли в основу учебных материалов предстоящих учений.


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URL: https://www.vb.kg/408013
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