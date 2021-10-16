В Термезе начались узбекско-афганские переговоры. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе возобновление реализации крупных инфраструктурных проектов, а также сокращение барьеров для налаживания торговли, сообщают СМИ со ссылкой на данные МИД.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи", – отметили в министерстве.

На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Накануне Владимир Путин заявил, что на севере Афганистана на границах со странами Центральной Азии концентрируются боевики экстремистских и террористических группировок ИГИЛ, "Исламское движение Узбекистана", "Джамаат Ансаруллах", "Аль-Каида" и целого ряда других. Только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек.

Кроме того, по словам первого заместителя директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжона Неъматова, в Афганистане складывается критическая ситуация, страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Только до конца этого года число беженцев оттуда может превысить полмиллиона человек.