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В Термезе начались узбекско-афганские переговоры

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В Термезе начались узбекско-афганские переговоры. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе возобновление реализации крупных инфраструктурных проектов, а также сокращение барьеров для налаживания торговли, сообщают СМИ со ссылкой на данные МИД.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи", – отметили в министерстве.

На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Накануне Владимир Путин заявил, что на севере Афганистана на границах со странами Центральной Азии концентрируются боевики экстремистских и террористических группировок ИГИЛ, "Исламское движение Узбекистана", "Джамаат Ансаруллах", "Аль-Каида" и целого ряда других. Только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек.

Кроме того, по словам первого заместителя директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжона Неъматова, в Афганистане складывается критическая ситуация, страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Только до конца этого года число беженцев оттуда может превысить полмиллиона человек.


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URL: https://www.vb.kg/408014
Теги:
Афганистан, Узбекистан
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