В Петербурге завершился Третий Евразийский женский форум

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце состоялось заключительное пленарное заседание Третьего Евразийского женского форума. Его участницы - представительницы правительств, парламентов, науки и культуры различных стран - подвели итоги мероприятия.

По словам председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, этот форум снова подтвердил статус наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки планеты. В нем, как сообщила Матвиенко, приняли участие более 2500 человек из 111 страны, еще порядка 3 миллионов на разных этапах работы подключались через Интернет. В рамках форума прошло более 90 различных мероприятий: дискуссионных площадок, диалогов, пленарных заседаний, воркшопов, мастер-классов, выставок и так далее. Предметно говорилось о необходимости более активного вовлечения женщин в решение задач в области здравоохранения, экологии, экономического и социального развития, цифровой трансформации, образования, других областях.

Участниками дискуссий стали и члены делегации Кыргызской Республики. Так, по информации МПА СНГ, в рамках межпарламентского диалога, посвященного теме "Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия", заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша КР по экономической и фискальной политике Гюльшат Асылбаева акцентировала внимание на негативных последствиях пандемии коронавируса. И к их числу отнесла рост неравенства, нищету, отчуждение, попрание человеческого достоинства, увеличение случаев семейного насилия, негативные эмоциональные всплески как следствие отсутствия возможности работать.

"В этом контексте именно женщины должны стать ключевыми участниками социальных преобразований", - заявила Гюльшат Асылбаева. Она отметила необходимость использования потенциала женщин в принятии решений, а также поделилась опытом Кыргызстана в области обеспечения гендерного равенства.

Выработанные в рамках форума, проходившего 13-15 октября, рекомендации получат отражение в итоговом документе. Его, по словам Валентины Матвиенко, направят главам государств, во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения. Матвиенко призвала участниц способствовать воплощению изложенных в документе идей в их странах.

В числе таких инициатив - содействие развитию международных дискуссионных и экспертных платформ на постоянной основе в рамках международных организаций и объединений, таких как ООН, ЮНИДО, ВОЗ, МПС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС, БРИКС, "Женская двадцатка" (информационная группа, обеспечивающая вовлеченность женщин в экономические и социальные процессы) и другие.