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В РФ выступают за укрепление международных позиций русского языка

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- Евгений Денисенко
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Сегодня актуальной остается задача дальнейшей консолидации российской диаспоры. Только объединившись, соотечественники могут эффективно отстаивать свои законные интересы и права в тех странах, где они проживают.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Форум проходил 15-16 октября в Москве, участие в нем приняли порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из 102 стран мира.

Конгресс проходил под эгидой правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом, которую возглавляет Сергей Лавров. Выступая на форуме, он подчеркнул: "Большое внимание мы уделяем диалогу с многонациональным и многоконфессиональным русским зарубежьем. С теми, кто волею судеб оказался за пределами России, но сохранил и поддерживает с ней духовную, культурную, языковую связь. Не на словах, а на деле вносит вклад в ее укрепление и развитие".

По словам главы МИД РФ, новое качество и содержание взаимодействию с соотечественниками призваны придать соответствующие поправки в Конституцию страны: "Отныне на конституционном уровне закреплено, что Россия оказывает поддержку соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Убежден: это будет способствовать дальнейшему упрочению связей между коренной Россией и нашими диаспорами и общинами во всех уголках Земли".

В сентябре этого года сообщил Лавров, возглавляемая им правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом приняла Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики в этой области на 2021-2023 годы "Рассчитываем на его успешное выполнение. У Комиссии есть конкретные предложения по совершенствованию нашего взаимодействия", - проинформировал министр.

Говоря о важности дальнейшей консолидации российской диаспоры, он заявил, что центральная роль в этой работе отводится координационным советам организаций российских соотечественников (такой совет действует с 2008 года и в Кыргызстане – VB.KG). Кроме того, сейчас на повестке дня – дальнейшее повышение эффективности деятельности Всемирного координационного совета российских соотечественников, активизация его тематических рабочих групп и созданных при них экспертных советов.

"В качестве основы для дальнейшей консолидации российских общин выступает русский язык. Это не только краеугольный камень нашей общей истории и культуры, но и объединяющее начало для всего Русского мира, включая его молодежное крыло. Сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка", - убежден Лавров.

Решению данной задачи, заявил он, будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета глав государств СНГ решений о проведении в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. А в 2023-м в Содружестве пройдет Год русского языка как языка межнационального общения. "Для организаций соотечественников открывается самое широкое поле деятельности", - резюмировал Сергей Лавров.


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URL: https://www.vb.kg/408017
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