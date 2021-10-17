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Ташиев пообещал снизить цены на лекарства

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- Нина Ничипорова
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В ближайшие дни в Кыргызстане резко снизятся цены на лекарства. Об этом ранее сообщил и. о. председателя ГКНБ Камчыбек Ташиев в Жогорку Кенеше.

Отвечая на вопросы депутатов о фармакологической мафии, Ташиев отметил, что в эту структуру внедрились и госслужащие, некоторые специалисты департамента лекарственного обеспечения попали в СИЗО, а по другим подозреваемым идет расследование.

"Представители департамента вместо того, чтобы работать над снижением цен на лекарства, напротив, завышали их, брали взятки, сформировали финансовую мафию. ГКНБ берет под полный контроль фарммафию. В СИЗО уже сидят несколько специалистов департамента лекарственного обеспечения и представители крупных фармфирм. Но и это не предел".

После этого межведомственная рабочая группа комитета и кабинет министров начали тщательно изучать ситуацию на фармацевтическом рынке и вырабатывать единую государственную стратегию для принятия действенных мер по снижению стоимости и обеспечению доступности лекарств для населения.

11 октября кабинет министров подписал приказ об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства. Согласно этому документу составлен перечень жизненно важных препаратов с предельными оптовыми и розничными ценами, которые может проконтролировать каждый гражданин. Этот перечень будет вывешен на сайте департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

Остается только надеяться, что заявление главы ГКНБ действительно будет осуществлено в ближайшее время, как того требует сегодняшняя ситуация в стране.


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URL: https://www.vb.kg/408019
Теги:
Камчыбек Ташиев, лекарства, Кыргызстан
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