Кыргызстанцев пригласили на фотоконкурс "Я живу в ЕАЭС"

Фотоконкурс "Я живу в ЕАЭС. Это мой Союз" запускают Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития. Конкурс будет проходить в Instagram с 15 октября по 15 ноября 2021 года.

Как пояснили в ЕЭК, в конкурсе могут участвовать граждане стран Евразийского экономического союза, достигшие 18 лет. Для этого надо поделиться своим фото в Instagram. Коротко описать его. Добавить в свой пост хэштеги #ЭтоМойСоюз и #яЖИВУвЕАЭС. Отметить в посте или на фото аккаунт Евразийской экономической комиссии @eecommission.

"Чем больше лайков у вашего фото – тем больше шансов на победу!" – подчеркнули в ЕЭК.

50 самых популярных работ, набравших наибольшее количество лайков, пройдут в финал. Затем профессиональное жюри, состоящее из экспертов в области фотографии и социальных сетей, выберет победителя. Снимок, набравший максимальное количество лайков, получит приз зрительских симпатий. Вручение призов состоится на открытии выставки в декабре 2021 года, где будут представлены все фотографии-финалисты.

"Евразийский экономический союз – это не только союз пяти стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Это прежде всего союз людей: друзей, единомышленников, влюбленных, коллег, партнеров. Нас много, мы разные, но мы – вместе, и мы живем в ЕАЭС. Делитесь своими фотографиями с изображением союза во всех его проявлениях. Это может быть фото брачного, профессионального, дружеского или любого другого союза. Изображение людей из разных стран ЕАЭС приветствуется! " – заявила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.