Кыргызстанцы приняли участие в форуме "Пространство Евразии"

Международный форум "Пространство Евразии" завершил работу в Москве. Его участниками стали более 350 представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России – молодые ученые, дипломаты, журналисты

Форум, как сообщили в оргкомитете, направлен на вовлечение молодых лидеров из стран Евразийского экономического союза в деятельность по решению стратегических задач развития евразийской экономической интеграции. Он состоялся при поддержке Фонда грантов президента РФ, организаторами выступили Государственный академический университет гуманитарных наук, Межрегиональный экспертный центр и Союз журналистов России.

В своем приветственное послании министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что этот форум "утвердился в качестве авторитетной дискуссионной площадки, собирающей молодых перспективных специалистов в интересах обсуждения путей обеспечения стабильности и процветания нашего общего континента".

"Сегодня, когда все мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, включая пандемию коронавируса, такая работа весьма актуальна, - продолжил глава МИД РФ. - Сотрудничество и интеграция на региональном уровне становятся одним из важнейших средств преодоления геополитических проблем, действенным инструментом повышения конкурентоспособности, укрепления безопасности. Сейчас в Евразии разворачивается целый ряд интеграционных процессов. Укрепляет свои позиции ЕАЭС. Расширяется взаимодействие в рамках ШОС. Китайские коллеги успешно реализуют инициативу "Один пояс, один путь". Эти проекты опираются на нормы международного права и носят транспарентный характер".

Таким образом, по словам Лаврова, на повестку дня объективно выходит задача сопряжения потенциалов различных начинаний, осуществляемых на евразийском пространстве. Эта созидательная философия, подчеркнул министр, – в основе инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства. И итоги форума призваны способствовать поиску свежих идей, обмену опытом и выработке научно обоснованных подходов к вопросам развития многостороннего сотрудничества.

На форуме с лекцией выступил сенатор Совета Федерации РФ, председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, автор и ведущий аналитической программы "Постскриптум" Алексей Пушков. В своем докладе "Взаимосвязи внешней политики и информации" он затронул вопросы связанные с информационной революцией XXI века, её влиянием на современные международные и политические отношения. Пушков подчеркнул, что политическое мышление должно идти в отрыве от политических штампов и призвал быть информационно бдительными, грамотно анализировать объективную реальность.

В рамках форума прошли деловая игра "Международная модель ЕАЭС", Научный фестиваль и конкурс студенческих научных работ "Большая Евразия – 2030", вручение Медиапремии студенческих и молодежных СМИ.