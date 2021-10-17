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В Кыргызстане появится Молодежная столица СНГ

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- Евгений Денисенко
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В СНГ будет реализован Международный проект "Молодежная столица СНГ". Положение о нем согласовано на заседании Совета по делам молодежи Содружества, которое прошло в Капане (Армения).

Цель проекта, как рассказали в Исполкоме СНГ, -– "активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития". Предполагается, что проект будет реализовываться поочередно в странах СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Основными критериями отбора станут "наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура".

Молодежная столица СНГ также получит возможность принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств СНГ.

В числе других вопросов нынешнего заседания этого Совета - совершенствование законодательства в странах Содружества, определяющего основы государственной молодежной политики, выполнение Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021–2030 годы и концепции поддержки молодежного добровольческого (волонтерского) движения, развитие молодежного предпринимательства, проведение совместного социологического исследования по изучению положения молодежи и другие.

Также были подведены итоги Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" за 2020–2021 годы. Он реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Его участники - молодые граждане стран Содружества, включая Кыргызстан, в возрасте 14-35 лет. Проект, по словам председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, направлен на "создание благоприятных условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи как самой надежной инвестиции в прогресс и модернизацию общества, активизацию инновационной деятельности молодого поколения, привлечение его к решению социально-экономических вопросов являются приоритетными направлениями сотрудничества государств – участников СНГ в сфере молодежной политики"

Проект проводится по следующим основным номинациям: "Промышленные технологии и производство", "Химические технологии и биотехнологии", "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Медицина, медицинская техника и технологии, фармация", "Информационные технологии (IT-сфера)", "Гостеприимство: туризм и национальная культура". И, как отметил в своем послании к его участникам Сергей Лебедев, "с каждым годом становится все более известной и авторитетной площадкой для демонстрации научно-практических достижений молодых людей, взаимообмена опытом, поиска единомышленников и партнеров".


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URL: https://www.vb.kg/408027
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