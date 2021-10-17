Для посольства КР в РФ приоритетна защита прав и интересов сограждан

Основной и приоритетной деятельностью посольства Кыргызстана в России остается оказание качественной и практической помощи гражданам республики в защите их прав и интересов в стране пребывания. Об этом заявили в дипмиссии и проинформировали о соответствующей работе, проделанной в течение сентября текущего года.

Как сообщается, в данный период сотрудниками консульского отдела посольства было совершено 25 выездов в места происшествия с участием соотечественников – в лечебные учреждения, правоохранительные органы, на предприятия и организации, где трудятся кыргызстанцы.

Вопросы их правового положения обсуждались с руководством Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, прокуратур Москвы и Московской области при участии представителей МИД РФ. А для оказания помощи согражданам, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, кыргызские дипломаты встречались с представителями благотворительных фондов "Закят", "Дом Доброты", Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве.

Проведены выездные консульские обслуживания сограждан в Самаре и Норильске. Юристы консульского отдела проконсультировали порядка 550 человек по юридическим вопросам (уголовные, гражданские, административные дела). 249 обращений поступило в интернет-приемную посольства, 1327 и 551- на "горячие линии" посла и данного отдела, а 7544 обращения – на запущенный дипмиссией на платформе мессенджера "WhatsApp" чат-бот – "меню самообслуживания". На все вопросы были даны необходимые ответы, советы и разъяснения.

По вопросу выплаты компенсаций на репатриацию тел умерших граждан Кыргызстана в России положительно рассмотрено 19 обращений. Также при содействии посольства гражданину КР работодателем выплачена заработная плата в размере 60 тысяч рублей.

Кроме того, на регулярной основе продолжали совершаться различные консульские действия. Так, было выдано 1521 свидетельство на возвращение в КР, 245 справок о присвоении новорожденным фамилии по национальным традициям, о переименовании поселений, 42 документа на установление принадлежности к гражданству КР, оформлены 1001 общегражданский (заграничный) паспорт и 588 ID-паспортов, выдано соответственно 1427 и 777 таких документов, поставлено на временный консульский учет 1287 и на постоянный консульский учет 21 гражданин, истребовано посредством АИС "Истребование" 158 документов, совершено 29 нотариальных действий, 46 – по легализация документов и так далее.

Кроме того, посольством, как отмечается, на постоянной основе совместно с кыргызскими диаспоральными организациями осуществляется активная информационно-разъяснительная работа с согражданами по вопросам соблюдения законов РФ, а также реализации избирательных прав на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша.