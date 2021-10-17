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В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, умерли 2 человека

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане за сутки выявили 70 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 39 случаев, Оше - 2, Чуйской области - 8, Таласской - 4, Иссык-Кульской - 12, Ошской - 3, Нарынской - 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 845 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Кроме этого, в Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Оба летальных случая зарегистрированы в Бишкеке.

С марта 2020 года, по официальным данным, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 634 человека.


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URL: https://www.vb.kg/408031
Теги:
статистика, Кыргызстан, коронавирус
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