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Борец с киберугрозами из Кыргызстана стал замглавы департамента в ЕЭК

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- Евгений Денисенко
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Еще один представитель Кыргызстана пополнил руководящий состав Евразийской экономической комиссии. Заместителем директора департамента информационных технологий ЕЭК назначен Рустам Джапаров.

Он, как сообщили в ЕЭК, окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск, Кыргызскую государственную юридическую академию. Работал на различных должностях в Министерстве обороны и Государственном комитете национальной безопасности КР.

Рустам Джапаров являлся заместителем директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности с момента его создания. Реализовал ряд проектов, направленных на обеспечение информационной и кибербезопасности информационных систем Кыргызской Республики.

Под руководством Джапарова были запущены первый и второй этапы национальной системы мониторинга киберугроз КР. Это позволило значительно продвинуться в расследовании компьютерных атак и инцидентов, а также наладить взаимодействие с международными организациями, которые специализируются на кибербезопасности.

Назначение на новую должность Рустам Джапаров получил 14 октября.


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URL: https://www.vb.kg/408036
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