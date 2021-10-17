Кыргызстанец в Иркутской области за два месяца 48 раз нарушил ПДД

В Иркутской области автомобиль "Хонда ЦРВ" с регистрационными знаками Кыргызской Республики в августе-октябре 48 раз превысил допустимую скорость движения. Это показали комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

В очередной раз не слишком дисциплинированного водитель дорожные инспектора остановили по той же самой причине.

В отношении него были составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов достигла 29 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. И в процессе разбирательства выяснилось, что кыргызстанец в данный момент…вообще не имеет права управления транспортным средством.

Оказывается, ранее он привлекался к уголовной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, вследствие чего и получил соответствующее наказание.

Как скоро горе-автомобилист вновь сядет за руль, и что ему понадобится сделать для этого, теперь будет решаться в соответствии с требованиями закона.