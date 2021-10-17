Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

Кыргызстанец в Иркутской области за два месяца 48 раз нарушил ПДД

295  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иркутской области автомобиль "Хонда ЦРВ" с регистрационными знаками Кыргызской Республики в августе-октябре 48 раз превысил допустимую скорость движения. Это показали комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

В очередной раз не слишком дисциплинированного водитель дорожные инспектора остановили по той же самой причине.

В отношении него были составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов достигла 29 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. И в процессе разбирательства выяснилось, что кыргызстанец в данный момент…вообще не имеет права управления транспортным средством.

Оказывается, ранее он привлекался к уголовной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, вследствие чего и получил соответствующее наказание.

Как скоро горе-автомобилист вновь сядет за руль, и что ему понадобится сделать для этого, теперь будет решаться в соответствии с требованиями закона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408038
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  