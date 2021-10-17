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Аида Касымалиева решила не участвовать в выборах депутатов ЖК

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- Бакыт Басарбек
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Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева заявила, что не будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

"Завтра последний день для кандидатов и партий для подачи документов. Я решила заранее сообщить вам о своем решении. Я не буду баллотироваться на этих выборах, но я всегда буду служить нашей стране и нашему народу. Желаю удачи всем кандидатам, особенно женщинам ", - заявила Касымалиева.

Напомним, на последних выборах в ЖК Аида Касымалиева баллотировалась от партии "Биримдик".


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URL: https://www.vb.kg/408039
Теги:
выборы, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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