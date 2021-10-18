В КР тариф на электроэнергию для богатых может стать выше, чем для бедных

Тариф на электроэнергию для богатых людей может стать выше, чем для бедных. Над такой идеей раздумывает нынешний глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Как известно, с конца прошлой недели для небытовых потребителей начинают действовать новые тарифы на электричество. "Вечерка" неоднократно сообщала о предполагаемых размерах повышения, о том, что для простых граждан цены остаются на прежнем уровне. Но только пока. В начале текущего месяца теперь уже экс–министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил, что стоимость киловатт–часов останется неизменной до июня следующего года.

Однако на днях тему тарификации подняли вновь. Накануне своего назначения на должность руководителя кабинета министров тогда еще глава Минэкономики и финансов Акылбек Жапаров озвучил мысль о том, что государству придется просить богатых людей платить за свет больше, чем простые граждане.

Он предложил необычную для нашей страны модель оплаты за блага цивилизации. Для состоятельных граждан, по его мнению, нужно поднять стоимость электроэнергии до уровня самоокупаемости. Тарифы для среднего класса менять в зависимости от инфляции, курса доллара и прочих факторов, влияющих на экономику. Ну а малоимущие слои населения могут рассчитывать на компенсацию, которую выплатят из бюджета.

По мнению Акылбека Жапарова, как таковых социальных тарифов в дальнейшем быть не должно. Если не перейти на экономически обоснованную тарифную политику в энергетике, то республика зайдет в тупик.

Предыдущая идея повышения стоимости киловатт–часов, выдвигаемая Министерством энергетики и промышленности, выделяла в отдельную категорию только малообеспеченные семьи. И то она не нашла поддержки у населения. Здесь же предлагается конкретная градация по уровню благосостояния, которое, к слову, еще неизвестно, как будет определяться.

В таком виде сценарий увеличения тарифа за свет вряд ли будет реализован. Но населению в любом случае стоит готовиться к подорожанию. Ведь все оборудование, задействованное в выработке заветного электричества, срочно нуждается в модернизации или замене. На это нужны огромные деньги, которых у государства нет.

- Сегодня энергетика является одной из наиболее проблемных зон отечественной экономики, - говорит Акылбек Жапаров. - При критической норме износа в 30 процентов в энергосекторе этот показатель составляет 80 процентов. На ТЭЦ Бишкека изношенность оборудования составляет 60 процентов.

При этом потребление электричества в стране ежегодно растет - в среднем на 4–6 процентов. Дефицит составляет около 6 миллиардов киловатт–часов. Для достижения энергетической независимости Кыргызстану нужно увеличить выработку до 18 миллиардов киловатт–часов.

Поэтому власти собираются строить Кара–Кечинскую теплоэлектростанцию. Имеется даже договоренность с индийской компанией. А в Балыкчы возведут первую ветровую станцию. По словам чиновника, солнечный потенциал республики составляет 490 миллионов киловатт–часов, а ветровой - 44,6 миллиона.

Ну а оплачивать весь этот "банкет" будут, конечно же, рядовые потребители.