Планы могут кардинально поменяться. Гороскоп с 18 по 24 октября

Овен – признание допущенных просчётов процесс болезненный, но необходимый для предотвращения более существенных сложностей в доме и карьере. Сумев вовремя отойти от черты за которой может последовать масштабный конфликт, вы продолжите путь развития. Возможно получение важных сообщений, которые помогут определиться с планами на будущее и приступить к реализации этих намерений. Уже можно заниматься поставками товаров и отправкой писем.

Телец – планы могут кардинально поменяться и некоторые поездки, встречи сорвутся в последний момент, что явно пойдёт на пользу. Освободится время для работы, общения с руководством и влиятельными людьми. Достигнув существенного прогресса в получении нужных решений и документов, вы сумеете пополнить казну. Появиться возможность сменить работу, либо открыть новые источники доходов благодаря чему появится уверенность и финансовая стабильность.

Близнецы – взяв на себя смелость начать первыми диалог после череды раздоров, вы восстановите гармонию в личной жизни и прерванные деловые отношения. Возникшие идеи положат начало интересным проектам. Новые увлечения сблизят с любимым человеком, позволив лучше узнать друг друга. Успешно сложатся дальние поездки. Финансовые инициативы пока убыточны. Меняющиеся условия создадут непредвиденные риски, что и приведёт к потерям.

Рак – домочадцы и деловые партнёры будут не прочь поиграть мускулами, втягивая в споры в надежде одержать победу. Поддавшись эмоциям, вы можете втянуться в очередной конфликт, который пользы для отношений и сотрудничества не принесёт. Займитесь решением финансовых вопросов и покупками. Вы сможете пополнить казну и сделать важные приобретения по выгодным ценам. Успешны инвестиции, а также начинания в развитии своего дела.

Лев – прежде чем что-либо делать, тщательно продумайте стратегию, соберите больше информации, посоветуйтесь с друзьями и родственниками. Поездки и преобразования в работе, которые будут совершаться под влиянием эмоций, могут принести немало вреда, в том числе привести к авариям и происшествиям. Владея информацией вы умело проведёте деловые переговоры, совершите нужные поездки, избежав суеты и выбрав время для романтического общения.

Дева – время томительного ожидания и пробуксовок закончилось. Начнётся пополнение казны, а руководство и влиятельные люди сдержат свои обещания, оказав поддержку в продвижении вашей кандидатуры по карьерной лестнице, либо в получении документов. Свободные деньги направьте на совершение отложенных покупок, но воздержитесь от инвестиций в чужие проекты и развлечений. Вкус лёгкой жизни окажется слишком дорогим.

Весы – полученные сообщения откроют дорогу для осуществления масштабных планов. Вы примете решение относительно поездок, продолжения учёбы и оригинальных проектов. Отказавшись от менее перспективных начинаний в пользу актуальных на данных момент, вы совершите важный жизненный шаг. Постарайтесь не пропустить вечеринок и различных публичных мероприятий. Это вас шанс быть увиденными, преуспев не только в делах, но и любви. Лишь изменения в семейном укладе окажутся спорными.

Скорпион - новости продолжат выбивать из колеи, но разобравшись в полученной информации, вы поймёте что повода для паники нет и можно вернуться к своим намерениям, заняться привычными делами. Импульсивные поездки могут изрядно потрепать нервы и здоровье. Продолжая не спешно претворять задуманное в жизнь, вы поправите финансовое положение, выкроите время для отдых и заботе о здоровье. Удастся и что-то отремонтировать в доме, либо успешно завершить ремонтные работы.

Стрелец – не каждый совет или предложение друзей и сослуживцев заслуживают вашего внимания. Критический взгляд на инвестиционные проекты или совместные покупки сохранит не только ваши средства, но и дружбу. Совместные поездки, а также различные мероприятия, обучающие проекты будут успешными и внесут в жизнь заметное оживление. Осенняя пора благотворно повлияет на личную жизнь, добавив романтики. Прогулки по паркам или загородные поездки помогут преодолеть возникший кризис.

Козерог – в тот момент, когда в карьере наметится прогресс и начнут увеличиваться доходы, некоторые решения руководства или влиятельных людей могут показаться абсурдными, но не торопитесь в выводами и действиями. Решив выступить в защиту своих интересов, которые ещё и не нарушили, вы спровоцируете конфликт, которые прервёт полосу везения в карьере. Избежав конфликта, вы сможете через неделю прояснить непонятные для вас вопросы в спокойной обстановке.

Водолей – принимая неприятные для вас повороты событий, вы вовремя заметите возможности, которые последуют за крушением некоторых планов. Оценивая предложения знакомых и друзей свежим взглядом, без груза прежних неудач, вы станете участником масштабных проектов, обучающих программ, либо устроите себе долгожданное развлекательное путешествие. Ваша уверенность и находчивость позволят преодолеть любые преграды на пути к цели.

Рыбы – продолжайте пополнять казну, не ввязываясь в затеи друзей и знакомых, которые вам будут активно навязывать. Следуя внутреннему голосу своей интуиции, вы обнаружите неприметные возможности для рост доходов, также удачно распорядитесь деньгами. Вкладывая деньги в недвижимость, собственное развитие и здоровье вы преумножите капитал. Выгодными будут покупки, но в торговые центры лучше ходить самому, без компании.

Астролог Андрей Рязанцев