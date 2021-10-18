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Узбекистанцам разрешили платить некоторые налоги в рассрочку

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Государственный налоговый комитет Узбекистана вправе предоставлять возможность уплаты ряда налогов в рассрочку без предоставления имущества в залог, без поручительства или банковской гарантии (за исключением налога на прибыль, социального налога, налога на прибыль у источника выплаты). Это предусмотрено законом, который президент страны Шавкат Мирзиеев подписал 14 октября.

Нововведение касается налога на добавленную стоимость, акцизного, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога за пользование недрами и налога с оборота.

Заинтересованным лицам, которые осуществляли деятельность более трех лет и своевременно уплачивали налоги, но финансовое положение которых не позволяет погасить налоговую задолженность в срок, может быть предоставлена возможность уплаты налогов в рассрочку.

Согласно изменениям, внесенным в статью 378 Налогового кодекса, доходы налогоплательщика, направляемые на получение образования в профессиональных (профессиональных школах, колледжах, техникумах) и высших образовательных организациях Узбекистана (собственное, а также образование детей или мужа (жены), не достигших 26-летнего возраста), не подлежат налогообложению. Как отметили в Минюсте, ранее эта льгота распространялась только на высшее образование.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/408042
Теги:
налоги, Узбекистан
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