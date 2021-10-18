Послу КР в Турции предоставили информацию о проживающих там кыргызстанцах

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла нашей страны в Турции Кубанычбека Омуралиева с генеральным директором по вопросам миграции МВД Турецкой Республики Унлю Саваш.

На просьбу Кубанычбека Омуралиева генеральный директор Саваш предоставил информацию о количестве граждан Кыргызстана, въехавших из Турции и выехавших на территорию Турции, получивших вид на жительство с различными целями, депортированных из страны.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в сфере правового положения граждан КР, проживающих во всех провинциях Турции, и о содействии нашим гражданам в оформлении документов по пребыванию на территории Турции.