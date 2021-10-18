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Послу КР в Турции предоставили информацию о проживающих там кыргызстанцах

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- Айжан Мамбеталиева
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Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла нашей страны в Турции Кубанычбека Омуралиева с генеральным директором по вопросам миграции МВД Турецкой Республики Унлю Саваш.

На просьбу Кубанычбека Омуралиева генеральный директор Саваш предоставил информацию о количестве граждан Кыргызстана, въехавших из Турции и выехавших на территорию Турции, получивших вид на жительство с различными целями, депортированных из страны.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в сфере правового положения граждан КР, проживающих во всех провинциях Турции, и о содействии нашим гражданам в оформлении документов по пребыванию на территории Турции.


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URL: https://www.vb.kg/408052
Теги:
МВД, миграция, посольство, Турция, Кыргызстан, посол
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