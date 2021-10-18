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Троим ветеранам Афганской войны вручили медали "За боевые заслуги"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Русском доме в Бишкеке состоялась встреча с представителями ветеранских организаций республики, организованная аппаратом военного атташе России в Кыргызстане. Участников приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов.

Атташе по вопросам обороны посольства России в Кыргызстане Игорь Довбня вручил троим ветеранам Афганской войны, проживающим в республике, были вручены медали "За боевые заслуги", а также медаль "За активную военно-патриотическую работу". Кроме этого ветеранам были переданы сертификаты на протезирование конечностей и кресла-коляски.

Также состоялась презентация нового номера журнала "Солдаты России". Выпуск полностью посвящен Кыргызстану и включает материалы об истории, культуре, экономике, здравоохранении, спортивной жизни республики и интервью с общественными деятелями страны.


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URL: https://www.vb.kg/408059
Теги:
Афганистан, ветераны, Россия, Кыргызстан, медаль
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