Троим ветеранам Афганской войны вручили медали "За боевые заслуги"

В Русском доме в Бишкеке состоялась встреча с представителями ветеранских организаций республики, организованная аппаратом военного атташе России в Кыргызстане. Участников приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов.

Атташе по вопросам обороны посольства России в Кыргызстане Игорь Довбня вручил троим ветеранам Афганской войны, проживающим в республике, были вручены медали "За боевые заслуги", а также медаль "За активную военно-патриотическую работу". Кроме этого ветеранам были переданы сертификаты на протезирование конечностей и кресла-коляски.

Также состоялась презентация нового номера журнала "Солдаты России". Выпуск полностью посвящен Кыргызстану и включает материалы об истории, культуре, экономике, здравоохранении, спортивной жизни республики и интервью с общественными деятелями страны.