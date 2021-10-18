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В нескольких айыл окмоту открыты "единые окна"

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках цифровизации и улучшения предоставления услуг населению в айыл окмоту Ырдык Иссык-Кульской области и а также в Кызыл-Туу, Сары-Камыш, Талдуу-Булак, Терек-Сай и Сары-Булун Жалал-Абадской области начинают функционировать "единые окна".

При поддержке проекта "Улучшение услуг на местном уровне" в данных муниципалитетах приобретена оргтехника. Грантовая поддержка по открытию "единого окна" для предоставления качественных услуг населению оказана на сумму 1,8 миллионов сомов для более 40 тысяч человек.

В сельских округах были проведены сходы и советы, где путем обсуждений и голосований были определены наиболее необходимые и важные виды услуг, которые нуждаются в улучшении. В данных муниципалитетах было принято решение по обновлению офисной техники и созданию "единого окна".

В Кызыл-Тууйском айыл окмоту проживают более 7 тысяч человек. В связи с тем, что в муниципалитете все компьютеры были старые и не соответствовали требованиям современных программных обеспечений, появилась проблема оказания муниципальных услуг.

Эта же проблема была и во всех айыл окмоту, в том числе в Ырдыкском айылном округе, где население составляет более 8 тысяч человек. Теперь, когда в айыл окмоту заработал отдел "единого окна" оснащенный оргтехникой, муниципальные служащие Ырдыкского сельского округа смогут оказывать местным жителям качественные и современные услуги.

В айыл окмоту Сары-Булун, где проживают более 3 тысяч человек, был только один компьютер, который также не соответствовал современным требованиям. Для оказания качественных муниципальных услуг местному населению, сотрудники муниципалитета оснащены новыми современными компьютерами.

Сары-Камышский айыл окмоту приобрел офисную технику и мебель. В данном айыл окмоту проживают более 1,5 тысяч человек.

В айыл окмоту Талдуу Булак с населением более 12 тысяч человек не было необходимой оргтехники, жители айылного аймака вынуждены были ехать в районный центр. В рамках улучшения услуг созданы условия для работы, муниципалитет также планирует приглашать из района представителей государственных органов в айыл окмоту по графику и оказывать услуги на месте.

В Терек-Сайском айыл окмоту принято решение о приобретении офисной техники для оказания услуг по "единому окну", здесь проживают более 5,5 тысяч человек.

Как отмечает представитель одного из айыл окмоту, ранее приходилось часто стоят в очереди. Трудность составляла также удаленность некоторых сел от районных центров и многим ежегодно нужно было обновлять документы и получать различные справки, количество людей в очереди было не малым, вместе с тем на поиск информации в книге фермерских хозяйств уходило намного больше времени, а компьютеры были изношены.

Теперь местные жители, особенно люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди и женщины с детьми смогут своевременно получить быструю и точную информацию без необходимости долгого ожидания в очереди.


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URL: https://www.vb.kg/408064
Теги:
Джалал-Абадская область, единое окно, Иссык-Кульская область, МСУ, Кыргызстан, айыл окмоту
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