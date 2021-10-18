Кыргызстанец победил на конкурсе "Молодой балет мира" в Сочи

В Сочи подвели итоги конкурса "Молодой балет мира - 2021". В число его победителей вошел Кубаныч Шамакеев из Кыргызстана.

Конкурс основал всемирно известный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Это творческое состязание организуется с 2006 года, ему предшествовал фестиваль Юрия Григоровича "Молодой балет России" (Краснодар, 2003) и I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов "Молодой балет России" (Краснодар, 2004).

За годы проведения конкурсов в них участвовали около 300 соискателей из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Венесуэлы, Армении, Италии, Кореи, Азербайджана, Германии, Малайзии, Молдовы, США, Турции, Узбекистана, Японии. В международное жюри всех конкурсов входили видные деятели мирового балета, артисты и педагоги из России, Японии, Италии, Франции, США, Беларуси, Украины, Казахстана, Кореи.

Учредителями "Молодого балета России" выступили министерства культуры России и Краснодарского края, администрация города-курорта Сочи, Международная федерация балетных конкурсов.

Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, нынешний конкурс, уже восьмой по счету, был посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося деятеля русского балета Сергея Дягилева. Свое мастерство демонстрировали в течение недели более 50 конкурсантов из десяти стран. Они состязались в двух возрастных группах - младшей и старшей.

Золотыми лауреатами в младшей группе (до 19 лет) стали россияне Макар Михалкин и София Маймула, в старшей (с 19 до 27 лет) - Лири Вакабаяси из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Кыргызстана.

В международное жюри вошли ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова (председатель), премьер балета, заслуженный артист России, педагог-репетитор Юрий Васюченко, народная артистка СССР Маргарита Дроздова, художественный руководитель театра "Русский балет", народный артист СССР Вячеслав Гордеев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР Валентин Елизарьев, художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев (Украина), ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция).

Награждение и гала-концерт состоялись 17 октября в Зимнем театре Сочи, где по традиции проходил и весь конкурс. На следующий день запланировано выступление лауреатов конкурса на сцене Музыкального театра в Краснодаре.