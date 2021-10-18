Виктория Бирюкова: Женщины могут добиться успехов в политике

Мы встретились в уютной кофейне с Викторией Бирюковой и она с первых минут меня обаяла своей открытостью и дружелюбием. Человек, о котором мы сегодня расскажем, невероятно сильная личность, еще в детстве Виктория получила инвалидность в результате ишемического инсульта. Пройдя через много испытаний она смогла получить высшее образование, имеет степень магистра филологии, работает правозащитником в организации, где помогают женщинам с инвалидностью. В данное время Виктория пробует свои силы в политике.

Помощь таким же, как я

Я начинала свою трудовую деятельность в качестве волонтера во многих правозащитных организациях, например, в АРДИ (Ассоциация родителей детей инвалидов), Сети женщин с инвалидностью Центральной Азии, которая в данное время координируется Общественным Объединением Союза людей с инвалидностью "Равенство". Тогда я была студенткой 4-го курса.

Хочется отметить, что это первая организация, которая заговорила о гендерном равноправии женщин с инвалидностью. Как вы знаете женщины чаще подвергаются дискриминации в обществе, а женщины ЛОВЗ и двойной стигме, а иногда и тройной. При нашей организации работает шелтор, где принимают и помогают женщинам с ЛОВЗ. До сегодняшнего дня мы оказали помощь многим женщинам. Во время пандемии девушка с инвалидностью из неблагополучной семьи познакомилась с мужчиной, который втерся в доверие и хотел увести ее в соседнюю страну непонятно в каких целях. На границе пограничники сообщили о ситуации нашей организации, мы совместно с соответствующими органами помогли девушке. Только с начала моей работы, а это с 2018 по 2021 годах через шелтор прошли около 100 женщин. Мы помогли жительнице Сузака, которая годами подвергалась сексуальному насилию со стороны дедушки, мы помогли ей в оформлении пенсии на ее имя, ее средствами пользовались бабушка и дедушка.

Никто не от чего не застрахован

Я тоже прошла через стигму из-за своей инвалидности. Тогда я была студенткой первого курса, где у нас был предмет КСЕ (концепции современного естествознания) и на котором преподавательница сделала перекличку студентов. При перекличке учащийся должен встать и подтвердить свое присутствие. Все мои одногруппники вставали с мест и тут дошла очередь до меня, мне было очень сложно, поэтому я не встала. Преподавательница стала возмущаться, другие студенты стали объяснять, что у меня были проблемы с ногами.

- А значит, ты больная, - сказала она. Я заплакала от этих слов. - А у тебя, наверное, проблемы с психикой вновь, нетактично и грубо предположила она. И так до конца своего курса преподавательница всячески принижала меня, мы обращались в деканат, но они просили не выносить сор из избы. Я хорошо училась в университете, у меня была единственная тройка по ее предмету. Конечно, наверное, если бы эта история случилась бы сейчас, я могла бы спокойно подать на нее в суд за оскорбление.

Однажды в пиццерии, куда мы зашли с подругой, официант оттягивал наш заказ и обслуживал других клиентов. Когда мы к нему обратились почему он не приносит заказ сказал что, такие как мы могут подождать. Мы были крайне возмущены и написали администрации о поведении официанта, они принесли свое извинение и угостили нас десертом. А еще есть один случай, когда ко мне приставал таксист, со словами, что никто на меня такую не посмотрит, а он делает благое дело. Пока человек лично сам или его родные не столкнутся с проблемой инвалидности они не поймут, но никто не от чего не застрахован.

Было больно, но я шла вперед

Я была абсолютно здоровой девочкой и вдруг неожиданно в 13 лет у меня случился ишемический инсульт, после чего я получила инвалидность. После инсульта я страдала пять лет от физического и душевного мучения. Было очень больно смотреть на человека, который только вчера был здоровым, крепким. Я была в глубокой депрессии, благо со мной были мои любимые родители которые посвящали мне все свое время, продали практически всё что было, ведь на лечение требовались деньги, мама даже уволилась с работы, чтобы ухаживать за мной. Я им бесконечно признательна. Нужно было выкарабкиваться, больше я не могла себя жалеть, мне нужно было двигаться вперед. Я работала с психологом, познакомилась с девушками активистками, у которых инвалидность. Родители были очень рады за меня. Моя мама Ольга Поляхова родом из Казахстана, по образованию она гидромелиоратор. Отец Александр Бирюков сварщик. Считаю, что лучшее, что дала мне жизнь - это мои родители. Они никогда не ограничивали мою свободу, всегда и во всем поддерживают. Даже приняли мой феминизм (улыбается).

Разносторонние интересы

Когда скончался дедушка мама уехала в Казахстан, а мы с папой остались вдвоем и нужно было кормить папу после работы, вначале я готовила легкую еду, но со временем стала готовить более сложные блюда. Иногда публикую фотографии своих блюд, подписчикам нравится. У меня разносторонние интересы: увлекаюсь футболом, болею за команду ЦСКА Москва, с удовольствием могу пойти на духовой оркестр, в оперу, люблю читать книги, сейчас читаю конституцию Кыргызстана.

Ценю свою свободу

Я долго страдала что одна, был комплекс из-за своего здоровья. Потом в моей жизни появился молодой человек, который красиво ухаживал за мной, в начале все было хорошо, далее он стал устраивать тотальный контроль, ограничивать мою свободу. Меня стало это напрягать и мы решили расстаться. Сейчас я свободна, есть несколько симпатий, но не серьезно. Наверное, в настоящее время не готова к семейному быту.

Первые шаги в политике

Пока не говорю, но понимаю кыргызский язык. С лета изучаю его. Прошла 23 урока кыргызского, моя организация оплатила за мои занятия. 1,5 года назад стала заниматься политикой, меня пригласили в политическую партию курировать вопрос лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я помню, члены партии угостили меня национальным боорсоком и шоро и я осталась (смеется).

Вижу свое будущее в политике

Мне нравится из мировых политиков женщин: Маргарет Тэтчер, нынешний президент Молдовы Майя Григорьевна Санду. В Молдове Партию "Действие и солидарность", откуда выдвигалась Майя, также считают прозападной. Уважаю нашего экс-президента Розу Отунбаеву считаю, что возможно из-за сложившихся политических обстоятельств она не смогла полностью раскрыться как глава государства. У меня в планах серьезно заняться политикой, в следующем году планирую поступить на юридический факультет. Конечно, пока наше патриархальное общество не готово видеть женщин в политике, считая, что ее основная миссия - это семья, дети, домашнее хозяйство. Но со временем все будет по-другому женщины доказывают что могут добиться успехов в политическом поприще.

Автор: Назгуль Абдыразакова