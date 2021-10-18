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Вузы КР включатся в сотрудничество по теме евразийской интеграции

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- Евгений Денисенко
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Сайт телеканала "Большая Азия" сообщил об итогах "Медиалога университетов Большого Алтая", который недавно состоялся на площадке второго Международного алтаистического форума. Последний проходил в Барнауле, на базе Алтайского государственного университета (Алтайский край) и Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск, Республика Алтай), участие в нем приняли представители научной и вузовской общественности Кыргызстана.

Как отмечается, на дискуссионной онлайн-площадке "Медиадиалога" встретились представители университетов четырех стран Центральной Азии, входящих в исторические границы Большого Алтая, в том числе АлтГУ и ГАГУ, Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина, Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (Нур-Султан, Казахстан).

Проведение медиадиалога, по словам руководителя научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президента Алтайского государственного университета Сергея Землюкова, напрямую связано с задачами проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", который выполняется в АлтГУ по государственному заказу Министерства науки и высшего образования РФ. Партнерами проекта являются более 50 ведущих университетов и исследовательских центров России, государств Центральной Азии и Европы. Одним из направлений работы НОЦ, созданного в АлтГУ в 2019 году, является тема "Тюрко-монгольский мир в медиапространстве Большого Алтая".

Как отметил в своем выступлении генеральный директор телеканала "Большая Азия" Александр Лебедев, целью телеканала является создание устойчивых коммуникаций России со странами Азии.

Объединить информационные службы вузов Большого Алтая в совместной информационной деятельности, по мнению проректора по информатизации и медиакоммуникациям АлтГУ Максима Герасимюка, смогут совместные проекты, включая творческие конкурсы, посвященные евразийской научно-образовательной интеграции.

Эту идею поддержали все участники медиадиалога. В итоге принято решение о проведении конкурса публикаций по теме евразийской интеграции среди журналистов вузов и СМИ России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Участники также договорились обменяться соглашениями об информационном партнерстве между вузами и создать общий чат для оперативного обмена информацией по текущим проектам.


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URL: https://www.vb.kg/408068
Теги:
вуз, Россия
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