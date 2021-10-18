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Акылбек Жапаров посетил КПП "Торугарт-Автодооржный"

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил контрольно-пропускной пункт "Торугарт – Автодорожный".

Акылбек Жапаров ознакомился с работой контейнерного крана "Фантузи", отметив, что отныне погрузка будет осуществляться на КПП "Торугарт", а не в районе "Арка", подчеркнув, что в будущем количество грузовиков будет увеличено.

Глава кабмина также осмотрел состояние дезинфекционного барьера и поручил улучшить инфраструктуру данного пункта. Кроме того, он ознакомился с состоянием заставы пограничной воинской части имени Тайлак Баатыра.


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URL: https://www.vb.kg/408069
Теги:
Акылбек Жапаров, Нарынская область
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