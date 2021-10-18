Акылбек Жапаров посетил КПП "Торугарт-Автодооржный"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил контрольно-пропускной пункт "Торугарт – Автодорожный".

Акылбек Жапаров ознакомился с работой контейнерного крана "Фантузи", отметив, что отныне погрузка будет осуществляться на КПП "Торугарт", а не в районе "Арка", подчеркнув, что в будущем количество грузовиков будет увеличено.

Глава кабмина также осмотрел состояние дезинфекционного барьера и поручил улучшить инфраструктуру данного пункта. Кроме того, он ознакомился с состоянием заставы пограничной воинской части имени Тайлак Баатыра.