В ЕАЭС при госзакупках станут пользоваться электронной подписью

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла План взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) странами ЕАЭС при госзакупках. Его реализация призвана обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в таких закупках.

Тем самым, как подчеркнули в ЕЭК, выполнен еще один важный пункт плана по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи является одним из самых обсуждаемых и чувствительных для бизнеса.

Работа над документом велась три года, реализовать его планируется до 2024 года.

Следующим шагом станет разработка единых правил взаимного признания ЭЦП и проверки ее подлинности, а также требований к самим таким подписям. Эти правила планируется принять в течение двух лет.

Коллегия ЕЭК также одобрила проект распоряжения ее Совета, касающийся определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Документ предполагает, что государства определяют перечень услуг, порядок определения места осуществления деятельности покупателя услуг и уплаты НДС при их оказании. Таким образом планируется устранить пробелы в правовом регулировании налогообложения, выявленных в ходе правоприменительной практики.

Согласно информации ЕЭК, по итогам первой половины текущего года в рамках ЕАЭС с поставщиками из стран-союзниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - заключено контрактов в рамках прямых закупок на 50 млн долларов. При этом общий объем закупок товаров, происходящих из государств ЕАЭС, составил 230 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 80 млн долларов.