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В ЕАЭС при госзакупках станут пользоваться электронной подписью

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- Евгений Денисенко
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Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла План взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) странами ЕАЭС при госзакупках. Его реализация призвана обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в таких закупках.

Тем самым, как подчеркнули в ЕЭК, выполнен еще один важный пункт плана по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи является одним из самых обсуждаемых и чувствительных для бизнеса.

Работа над документом велась три года, реализовать его планируется до 2024 года.

Следующим шагом станет разработка единых правил взаимного признания ЭЦП и проверки ее подлинности, а также требований к самим таким подписям. Эти правила планируется принять в течение двух лет.

Коллегия ЕЭК также одобрила проект распоряжения ее Совета, касающийся определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Документ предполагает, что государства определяют перечень услуг, порядок определения места осуществления деятельности покупателя услуг и уплаты НДС при их оказании. Таким образом планируется устранить пробелы в правовом регулировании налогообложения, выявленных в ходе правоприменительной практики.

Согласно информации ЕЭК, по итогам первой половины текущего года в рамках ЕАЭС с поставщиками из стран-союзниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - заключено контрактов в рамках прямых закупок на 50 млн долларов. При этом общий объем закупок товаров, происходящих из государств ЕАЭС, составил 230 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 80 млн долларов.


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URL: https://www.vb.kg/408070
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