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Турецкий фонд "IHH в Нидерландах" поддержал жителей Первомайского района

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- Айжан Мамбеталиева
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Глава района Жамалбек Ырсалиев совместно с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган приняли участие в раздаче гуманитарной помощи.

Поддержали 400 нуждающихся семей, проживающих на территории Первомайского района. Горожане получили продуктовые корзины. Им раздали муку, растительное масло, рис, сахар, макаронные изделия, горох, сладости, сгущенку и томатную пасту.

В этот же день 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную поддержку в виде теплой одежды.


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URL: https://www.vb.kg/408077
Теги:
гуманитарная помощь, Первомайский район, Турция, Бишкек, Помощь, посол
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