Турецкий фонд "IHH в Нидерландах" поддержал жителей Первомайского района

Глава района Жамалбек Ырсалиев совместно с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган приняли участие в раздаче гуманитарной помощи.

Поддержали 400 нуждающихся семей, проживающих на территории Первомайского района. Горожане получили продуктовые корзины. Им раздали муку, растительное масло, рис, сахар, макаронные изделия, горох, сладости, сгущенку и томатную пасту.

В этот же день 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную поддержку в виде теплой одежды.