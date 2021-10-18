Глава ЦИК о том, какая работа проводится по обеспечению свободных выборов

До очередных парламентских выборов осталось полтора месяца. Они пройдут 28 ноября текущего года. Масштабное политическое событие требует высокой организации и сегодня стоит задача по обеспечению всех условий для проведения открытых и честных выборов. Эксперты уверены, что условия для открытых и честных выборов созданы. Подкупом будет заниматься сложно и опасно.

Президент Садыр Жапаров призвал действующих депутатов, вновь баллотирующихся в парламент, провести открытые и честные выборы. По словам главы государств, у него хватит сил и смелости остановить применение административного ресурса.

Как же будут организованы парламентские выборы в стране, насколько готова сегодня отечественная избирательная система, в целом, о том, изменилось ли отношение к выборам и, самое главное, выросло ли доверие граждан к отечественной избирательной системе, - председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

Демократические и свободные выборы – ключевой момент в благополучии любой страны

В соответствии с законодательством выборный процесс имеет свои этапы. С назначения даты выборов были запущены два основных процесса – по спискам избирателей и выдвижение кандидатов, который уже завершился.

Избиратели и кандидаты – это главные субъекты, по созданию условий для которых оцениваются свобода и демократичность выборов.

Все усилия государственных органов, органов местного самоуправления должны быть сосредоточены на создании условий для этих двух субъектов.

Главный индикатор честных выборов в том, чтобы все, кто хотели участвовать в голосовании, могли участвовать и свободно голосовать, а все, кто хотели участвовать в выборах в качестве кандидатов, имели возможность на равных правовых условиях осуществить свою конкуренцию и реализовать право быть избранными.

Создание условий для избирателей

Условия для свободного волеизъявления включают в себя критерий доступности голосования. Избирательные участки должны быть удобными для различных категорий граждан, таких как лица с инвалидностью.

ЦИК в рамках обеспечения пассивного избирательного права граждан с инвалидностью формирует Карту потребностей, которая передается в ОМСУ и территориальные управления государственных органов для принятия мер по обеспечению доступности маршрута движения лиц с инвалидностью от места его проживания до помещения для голосования путем организации социального такси, привлечения к работе волонтеров, сурдопереводчиков, установки кнопки вызова и т.д.

Согласно Карте потребностей, на апрель 2021 года общее количество граждан с инвалидностью составило 20187 человек, что на 1902 избирателя с инвалидностью больше в сравнении с показателями досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Для таких категорий, как военнослужащие, предпринимаются специальные меры: анализ наличия документов, включение в списки избирателей и т.д.

Доступность, свободное волеизъявление и достоверный подсчет голосов

В результате реформы избирательной системы и внедрения новых технологий в стране были созданы условия для обеспечения свободного волеизъявления граждан, тайна голосования гарантируется государством. Но ввиду других нарушений на предыдущих выборах – это административный ресурс, давление, принуждение и подкуп голосов избирателей, которые косвенно искажали итоги голосования, не отражая реальных предпочтений граждан, мы не смогли в полной мере оценить достигнутую достоверность подсчета итогов голосования.

Хотя это важнейшая обязанность государства - обеспечить условия, чтобы судьбу выборов решали люди своим голосованием, этот компонент у нас есть Вместе с правительством мы комплексно проанализировали все недочеты, и совместно над ними работаем.

В отношении кандидатов тоже очень важно обеспечить условия для равноправного участия в выборах, обеспечить равный подход в случае нарушения со стороны кандидатов. Потому что мы сталкивались с тем, что к определенным кандидатам на их нарушения не было соответствующего реагирования со стороны правоохранительных органов в определенные годы. Это тоже было проанализировано, заявлена политическая воля обеспечить всем равные условия для участия в выборной кампании.

Кроме того, мы должны максимально помочь кандидатам, партиям донести до избирателей свои программные цели. Надо учитывать, что выборы проходят по пропорциональной системе с открытыми списками, субъектов выборов очень много, это не только партии с жесткими списками, но и индивидуальные кандидаты в каждом списке.

Максимальное информирование – это тоже часть обязательств государства по созданию равных правовых условий для кандидатов, над этим комплексом мер мы работаем.

Взаимодействие ЦИК с другими участниками выборов

Для содействия избирательным комиссиям в осуществлении этих задач был создан Республиканский штаб, который работает в новом формате. Тот факт, что руководителем Республиканского штаба был назначен секретарь Совета безопасности, показывает, что в нашей стране выборы становятся фактором безопасности государства.

Во всех регионах на заседания штаба мы собрали все уровни руководителей - от областного руководства до айыл окмоту, всех субъектов, которые так или иначе задействованы в выборах. Наряду с этим в тот же день проводилось областное совещание всех правоохранительных органов, тренинг для региональных областных медиа центры и СМИ. Проводили тренинги даже для банковских работников по финансовой прозрачности выборов, а также обязательно для кандидатов, чтобы ознакомить их со всеми новыми правилами.

Главный посыл этих мероприятий - чистота выборного процесса, признание его гражданами законным и справедливым зависит не только от избирательных комиссий, каждый госорган, МСУ, правоохранительные органы, СМИ, кандидаты, избиратели – все должны участвовать в том, чтобы выборы были законными, свободными и справедливыми.

Поэтому были поставлены задачи перед госорганами и органами МСУ оказать максимальное содействие комиссиям в решении всех организационных и материально-технических вопросов, но при этом не допустить какого-либо вмешательства ни в работу комиссий, ни в кампании кандидатов и партий, не действовать в интересах каких-то партий или индивидуальных кандидатов. И это будет очень важный вклад госорганов в выборный процесс.

С правоохранительными органами были подробно обсуждены алгоритмы действий в случае тех или иных нарушений, выработан алгоритм по каждому нарушению. Важно, чтобы правоохранительные органы действовали своевременно, оперативно и эффективно. Если на начальном этапе выборной кампании правоохранители смогут оперативно дать ответ на все возникающие нарушения законодательства, это будет очень хорошим посылом со стороны государства для противодействия нарушениям.

Для правоохранителей были отмечены особенности выборной кампании, которые состоят в том, что это краткосрочный политический, многосубъектный процесс. Главное, есть понимание и со стороны руководства правоохранительных органов, и со стороны рядовых сотрудников, которые будут обеспечивать на местах работу по нарушениям, как сделать этот процесс эффективным.

С самого начала дан посыл, что государство не будет смотреть сквозь пальцы на нарушения. Это хороший посыл и для граждан, что ситуация находится под контролем в части нарушений, и для кандидатов, которые могут внести свой вклад в виде соблюдения правил проведения выборной кампании.

Информирование в ходе выборов

Со СМИ у нас состоялись важные встречи, обсуждение роли масс медиа в выборном процессе, какой они могут внести вклад. Отрадно отметить, что у нас есть понимание, что ценность информации, особенно, в предвыборный период состоит в ее достоверности и своевременности.

Роль информационного аспекта в ходе этих выборов возрастает из-за того, что введен новый порядок избрания. Граждане должны получить всю необходимую информацию о всех кандидатах по одномандатным округам, информацию о всех партиях, которые участвуют, об их программах. Ввиду того, что граждане голосуют не только за партии, но и за кандидатов, мы, соответственно, должны приложить усилия, чтобы они получили информацию обо всех кандидатах, которые входят в список партий. Поэтому СМИ в регионах призвали к активному взаимодействию, чтобы граждане смогли быть информированными, сделать осознанный, а самое главное - свободный выбор тех, кого они считают достойным.

Женское и молодежное участие в выборах

Сейчас продолжается работа с кандидатами-женщинами, чтобы дать им больше уверенности для участия в выборных кампаниях.

Необходимо также мобилизовать потенциал молодых избирателей. К сожалению, в последние годы их участие снизилось, всего 25% граждан до 25 лет участвовали в выборах, хотя их потенциал огромный. Молодые избиратели до 30 лет составляют в списке избирателей свыше 31%. Это 1 миллион 200 тысяч граждан.