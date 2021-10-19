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В московском парке появился робот-охранник

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Охранного робота "Трал Патруль 5" заметили в московском парке в Зеленограде. Об этом сообщает "Москвич Mag".

По данным журнала, он умеет самостоятельно распознавать людей, если они двигаются. Таким образом, попавший в объектив камеры местной жительницы робот так же сделал фотографию москвички.

В задачи "Трал Патруль 5" входит патрулирование территории и выявление нарушающих правопорядок людей. В случае нахождения нарушителя робот сообщает об этом правоохранителям, чтобы они задержали хулигана.

Местные жители, в свою очередь, очень удивились данной находке, так как многие из них не знали о происхождении робота. "Ребят, чей робот катается по Парку победы? Кто потерял?" "Он ищет, кто неправильно припарковался, фоткает и отсылает письма счастья", "Это мой, опять уехал погулять", - комментируют юзеры.

Ранее в Москве хирурги городской клинической больницы № 31 при помощи робота Da Vinci избавили 19-летнего пациента от редкой патологии, удалив крупную кисту.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/408088
Теги:
Москва
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