В московском парке появился робот-охранник

Охранного робота "Трал Патруль 5" заметили в московском парке в Зеленограде. Об этом сообщает "Москвич Mag".

По данным журнала, он умеет самостоятельно распознавать людей, если они двигаются. Таким образом, попавший в объектив камеры местной жительницы робот так же сделал фотографию москвички.

В задачи "Трал Патруль 5" входит патрулирование территории и выявление нарушающих правопорядок людей. В случае нахождения нарушителя робот сообщает об этом правоохранителям, чтобы они задержали хулигана.

Местные жители, в свою очередь, очень удивились данной находке, так как многие из них не знали о происхождении робота. "Ребят, чей робот катается по Парку победы? Кто потерял?" "Он ищет, кто неправильно припарковался, фоткает и отсылает письма счастья", "Это мой, опять уехал погулять", - комментируют юзеры.

Ранее в Москве хирурги городской клинической больницы № 31 при помощи робота Da Vinci избавили 19-летнего пациента от редкой патологии, удалив крупную кисту.

Источник: moslenta.ru