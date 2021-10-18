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ЦИК приглашает волонтеров

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- Айжан Мамбеталиева
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Центральная избирательная комиссия приглашает тебя в команду волонтеров ЦИК для

- информирования и разъяснения населению порядка проведения выборов и правил участия в голосовании;

- оказания помощи людям с инвалидностью в день голосования принять участие в голосовании на участке.

Волонтерская деятельность будет осуществляться с 15 ноября по 28 ноября.

Заявки могут подавать молодежные некоммерческие организации, инициативные группы молодежи от 18 лет и старше;

Необходимо заполнить заявку по образцу (прилагается) и предоставить копии паспорта.

Срок приема заявок – до 25 октября 2021 года включительно.

Заявки принимаются по адресу: Бишкек, улица. Пушкина, 50 (здание ЦИК КР), центр гражданского образования.

А также по электронной почте: cec0550031255@gmail.com

Справки по телефону: +996 312 626287, по Whatsapp/мобильный номер +996 550 031255


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URL: https://www.vb.kg/408093
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, ЦИК
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