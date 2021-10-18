В Тогуз-Тороуской больнице пациентов лечат просроченными препаратами

Группа сотрудников института омбудсмена КР в рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени") провела мониторинг соблюдения прав пациентов Тогуз-Тороуской территориальной больницы Джалал-Абадской области.

Во время посещения больницы выяснилось, что соматическое и детское отделения совмещены. Причем, в детском отделении отсутствуют условия, необходимые для лечения детей – в кабинетах врачей и в палатах пациентов очень холодно, так как установлен лимит на потребление электроэнергии. Отсутствует горячая вода, душевая комната в плохом состоянии и не используется по назначению из-за холода. В разговоре с представителями омбудсмена одна из санитарок сообщила, что администрация больницы приобрела линолеум, а медперсонал по выходным дням своими силами стелет этот линолеум и делает косметический ремонт.

В остальных отделениях больницы также отсутствует горячая вода и душевые комнаты, находящиеся в крайне плачевном состоянии, используются в качестве хранилищ для хозвещей.

Кроме того, пациенты хирургического отделения пожаловались на то, что лекарственные препараты "Нош-па" и "Папаверин", которые в соответствии с законодательством должны предоставляться по полюсу ФОМСа бесплатно или в половину цены, они вынуждены покупать самостоятельно, так врачи заявляют, что этих лекарств в больнице нет.

Помимо этого, входе осмотра процедурного кабинета родильного отделения, были обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Среди них "Гексикон", "Цефтриаксон", "Сальбутамол", "Зонд-4". При проверке списка лекарственных препаратов и расходных материалов за октябрь месяц текущего года было установлено, что именно этим просроченные лекарства использовались для лечения пациентов.

Что касается обеспечения питания пациентов данной больницы, то на момент мониторинга ужин, который был предоставлен со стороны больницы из расчета на 5 человек, по своему фактическому объему может хоть как-то насытить не более, чем 2-3-х пациентов.

По всем выявленным фактам сотрудники института омбудсмена КР составили соответствующие акты, которые буду направлены в профильные государственные органы для принятия мер и устранения нарушений.