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Россия отменяет запрет на въезд для семей, проживающих в ней иностранцев

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- Евгений Денисенко
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Снят запрет на въезд в Россию близких родственников иностранных граждан, постоянно проживающих здесь. Такая мера была введена ранее для борьбы с распространением коронавируса, и поэтому запрет прозвали "антиковидным".

Он, как говорится в сообщении в телеграм-канала Консульского департамента МИД РФ, более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России).

К членам семьи отнесены супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

Въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и т.д.) или установление опеки (попечительства).

Работа над внесением изменений в соответствующее распоряжение правительства РФ от 16 марта 2020 года была инициирована по линии Министерства иностранных дел РФ в результате обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников.

До внесения таких изменений возможность въехать в Российскую Федерацию имели только члены семей российских граждан.


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URL: https://www.vb.kg/408096
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