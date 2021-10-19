Влияние США в Узбекистане: К чему стремится Вашингтон?

Вашингтон не оставляет попыток вновь вернуть влияние в Центральной Азии. В целом США никогда не теряли интерес к региону. А сейчас, после ухода из Афганистана, они вдвойне стараются не упустить его из вида. Основной целью Америки сегодня является Узбекистан. Тем более, что эта республика с многомиллионным населением, богатыми залежами золота и газа, стоит на пороге президентских выборов, которые пройдут уже 24 октября. И их итог станет определяющем в каком геополитическом направлении страна продолжит свой путь.

Безрезультатное партнерство

Вашингтон всеми правдами и не правдами стремится не допустить вхождения Узбекистана в ЕАЭС, поддерживая меры по борьбе с терроризмом и экономическое сотрудничество, а также продвигая западные ценности. США двойственно намекают, в случае вхождения РУ в ЕАЭС, у страны возникнуть огромные проблемы с вхождением в ВТО. При этом, как уверяют в Белом доме, "новая администрация твердо привержена поддержке и развитию торгово-экономическому сотрудничеству с Узбекистаном путем реализации стратегических проектов с участие американских компаний и программ технического содействия". Однако, в США стараются не акцентировать, что торговля с Узбекистаном находится на низком исходном уровне. По данным офиса Торгового представителя США, в настоящее время Узбекистан является 142-м партнером США по объему двусторонней торговли, который в прошлом году составил лишь 315 миллионов долларов. Узбекистан занимал 119-е место по объему рынка американских товаров и 159-е место по объему поставленных в США товаров.

Не смотря на намеки американских партнеров, 11 декабря 2020 года Узбекистан официально получил статут наблюдателя Евразийского экономического союза.

Как отметил тогда президент РУз Шавкат Мирзиёев, сотрудничество с ЕАЭС в новом качестве позволит республике создать дополнительные рынки сбыта своей продукции, устранить барьеры в торговых отношениях с участниками альянса, так как страны Евразийского экономического союза входят в число основных и естественных торговых партнеров Узбекистана.

Американская администрация рассчитывала и на тесное сотрудничество с Узбекистаном и в военной области. Так 14 октября издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможное размещение контртеррористических баз США. Такая договоренность позволила бы американским военным "лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане". Однако, и на это предложение США получили отказ. Руководитель информационной службы Министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикаров прокомментировал эту новость так: "вопрос размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США не стоит и не обсуждается. Руководство страны не получало никаких соответствующих сообщений. Кроме того, Узбекистан в любом случае будет вынужден отказать США в данной просьбе, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной страны".

Вашингтон также продвигает собственный механизм региональной интеграции – объединение США и пяти стран Центральной Азии, известное как С5+1. Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс описывает С5+1 как эффективную и актуальную группу и утверждает, что Вашингтон выступает за региональные связи, но отвергает исключающие блоки. На самом деле, как говорят эксперты, "С5+1" нацелен на то, чтобы ослабить отношения стран ЦА с Российской Федерацией и Китаем. Сам формат переговоров появился еще при президенте США Бараке Обаме. Первая встреча состоялась 1 ноября 2015 года в Самарканде во время турне тогдашнего госсекретаря США Джона Керри по странам ЦА. Тогда Керри встретился с министрами иностранных дел всех пяти центральноазиатских республик. Формат "C5+1" официально был призван компенсировать уменьшение американской роли в регионе, произошедшее в связи с укреплением позиций России и Китая. Подобные встречи "C5+1" происходят регулярно, но пока не принесли реального результата.

Влияние через дух свободы

"Поддерживая развития прав и свободы" Соединенные Штаты продолжают навязывать свои либеральные ценности, прекрасно понимая, что они чужды менталитету жителей Центральной Азии. Все чаще некоторые местные СМИ публикуют рассказы из жизни узбекских представителей сексуальных меньшинств, которые "были вынуждены сбежать из страны, чтобы жить свободно". Ведь в республике существует 120 статья Уголовного кодекса "Мужеложество". К слову, недавно комитет ООН по правам человека в очередной раз призвал республику ее отменить. Такой же позиции придерживаются в Международной неправительственной организации Human Rights Watch. "В Узбекистане гомосексуалы, наряду с арестами и преследованиями, также подвергаются нападениям гомофобов. Правительство должно предоставить геям равные права и свободы, отменить оставшийся с советских времен закон, приравнивающий гомосексуализм к преступлению!" - требуют они из своей штаб квартиры.

"День легализация однополых отношений в Узбекистане станет "днём нашей смерти", - написал в своём Telegram-канале депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев. - "На пути к демократии можно стерпеть всё, кроме поддержки действий, чуждых человеческой природе. Декриминализация однополых отношений вызывает широкое возражение со стороны населения и особенно верующих не только мусульманского вероисповедания".

А вот представитель общества "Марифат" Джамиля Шермухаммедова заявила, что в последнее время феминизм в стране выходит на новый уровень, который в конечном итоге подорвет традиционную роль мужчины в семье.

В преддверии президентских выборов в стране активизировались и прозападные СМИ, получающие финансирование из-за океана. То и дело на просторах интернета появляются статьи-страшилки о том, как власти кошмарят электорат, заставляют "государственные учреждения и коммерческие банки вносить крупные суммы денег в фонд, созданный Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, которая будет распространять хвалебные новости о "текущих реформах" нынешнего президента. Правда документальных доказательств этому нет, все только со слов "граждан, которые пожелали остаться инкогнито". По мнению экспертов, это излюбленный метод, к которому прибегают Соединённые Штаты Америки и Европейский союз. Таким образом проводится последовательная политика по реализации собственных интересов во внутригосударственных делах ряда зарубежных стран путем финансирования активности "институтов гражданского общества" и СМИ. Инструмент очень действенный и опасный. Неспроста принцип невмешательства во внутренние дела государств относится к императивным нормам международного права.