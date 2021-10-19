Погода
$ 84.65 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

Бекешев: Закон о ЧС в экономике переделали, но суть осталась прежней

231  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров продолжает настаивать на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, сообщил в своём Telegram-канале депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он отметил, что после возражений президента законопроект переделали, но концепция в целом осталась та же.

"Чрезвычайную ситуацию в экономике предлагают вводить при наступлении одного и более нижеследующих случаев в экономике страны, при которой:

  1. ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течение трех месяцев подряд;
  2. уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пунктов от установленного предельного значения;
  3. индекс физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП, сократился на 10 процентов в течение трех месяцев;
  4. внешнеторговый оборот сократился на 10 процентов в течение трех месяцев;
  5. объем налоговых платежей снизился на 10 процентов в течение трех месяцев от установленных планов;
  6. рост оттока прямых иностранных инвестиций превысил 10 процентов в течение двух кварталов;
  7. введены чрезвычайная ситуация и/или чрезвычайное положение в установленном порядке, в результате которых нанесен ущерб экономике страны, и для ликвидации его последствий", - написал Бекешев.

При этом, как отметил парламентарий, режим ЧС в экономике может вводиться на срок не более 90 дней, а кабинет министров получает следующие полномочия:

  1. изменение порядка проведения процедур государственных закупок и иных регуляторных функций органов власти (включая порядок ввоза и регистрации продукции, товаров);
  2. изменение порядка формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы, в том числе доходной и расходной части бюджета;
  3. изменение условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством;
  4. принятие решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков;
  5. применение специальных финансовых мер, применяемых кабмином для оздоровления конкретных отраслей экономики;
  6. упрощение процедур привлечения займов, в том числе внешних и внутренних, соответственно с упрощением процедуры по привлечению инвестиций;
  7. изменение тарифной политики;
  8. установление специальных правил регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности;
  9. установление специальных правил избрания и назначения членов органов управления хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций (долей участия) и руководящего состава государственных предприятий;
  10. установление специального порядка и условий проведения процедур банкротства.

"В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателей обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора и если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки и Кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения, - такие дыры закладываются в Закон "О нормативных правовых актах". Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила", - резюмировал Бекешев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408108
Теги:
бизнес, закон, налоги, парламент, экономика, Жогорку Кенеш, налоги в Кыргызстане, Дастан Бекешев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  