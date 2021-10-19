Бекешев: Закон о ЧС в экономике переделали, но суть осталась прежней

Кабинет министров продолжает настаивать на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, сообщил в своём Telegram-канале депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он отметил, что после возражений президента законопроект переделали, но концепция в целом осталась та же.

"Чрезвычайную ситуацию в экономике предлагают вводить при наступлении одного и более нижеследующих случаев в экономике страны, при которой:

ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течение трех месяцев подряд; уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пунктов от установленного предельного значения; индекс физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП, сократился на 10 процентов в течение трех месяцев; внешнеторговый оборот сократился на 10 процентов в течение трех месяцев; объем налоговых платежей снизился на 10 процентов в течение трех месяцев от установленных планов; рост оттока прямых иностранных инвестиций превысил 10 процентов в течение двух кварталов; введены чрезвычайная ситуация и/или чрезвычайное положение в установленном порядке, в результате которых нанесен ущерб экономике страны, и для ликвидации его последствий", - написал Бекешев.

При этом, как отметил парламентарий, режим ЧС в экономике может вводиться на срок не более 90 дней, а кабинет министров получает следующие полномочия:

изменение порядка проведения процедур государственных закупок и иных регуляторных функций органов власти (включая порядок ввоза и регистрации продукции, товаров); изменение порядка формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы, в том числе доходной и расходной части бюджета; изменение условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством; принятие решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков; применение специальных финансовых мер, применяемых кабмином для оздоровления конкретных отраслей экономики; упрощение процедур привлечения займов, в том числе внешних и внутренних, соответственно с упрощением процедуры по привлечению инвестиций; изменение тарифной политики; установление специальных правил регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности; установление специальных правил избрания и назначения членов органов управления хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций (долей участия) и руководящего состава государственных предприятий; установление специального порядка и условий проведения процедур банкротства.

"В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателей обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора и если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки и Кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения, - такие дыры закладываются в Закон "О нормативных правовых актах". Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила", - резюмировал Бекешев.