Бекешев: Закон о ЧС в экономике переделали, но суть осталась прежней

Кабинет министров продолжает настаивать на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, сообщил в своём Telegram-канале депутат ЖК Дастан Бекешев.
Он отметил, что после возражений президента законопроект переделали, но концепция в целом осталась та же.
"Чрезвычайную ситуацию в экономике предлагают вводить при наступлении одного и более нижеследующих случаев в экономике страны, при которой:
- ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течение трех месяцев подряд;
- уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пунктов от установленного предельного значения;
- индекс физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП, сократился на 10 процентов в течение трех месяцев;
- внешнеторговый оборот сократился на 10 процентов в течение трех месяцев;
- объем налоговых платежей снизился на 10 процентов в течение трех месяцев от установленных планов;
- рост оттока прямых иностранных инвестиций превысил 10 процентов в течение двух кварталов;
- введены чрезвычайная ситуация и/или чрезвычайное положение в установленном порядке, в результате которых нанесен ущерб экономике страны, и для ликвидации его последствий", - написал Бекешев.
При этом, как отметил парламентарий, режим ЧС в экономике может вводиться на срок не более 90 дней, а кабинет министров получает следующие полномочия:
- изменение порядка проведения процедур государственных закупок и иных регуляторных функций органов власти (включая порядок ввоза и регистрации продукции, товаров);
- изменение порядка формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы, в том числе доходной и расходной части бюджета;
- изменение условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством;
- принятие решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков;
- применение специальных финансовых мер, применяемых кабмином для оздоровления конкретных отраслей экономики;
- упрощение процедур привлечения займов, в том числе внешних и внутренних, соответственно с упрощением процедуры по привлечению инвестиций;
- изменение тарифной политики;
- установление специальных правил регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности;
- установление специальных правил избрания и назначения членов органов управления хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций (долей участия) и руководящего состава государственных предприятий;
- установление специального порядка и условий проведения процедур банкротства.
"В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателей обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора и если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки и Кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения, - такие дыры закладываются в Закон "О нормативных правовых актах". Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила", - резюмировал Бекешев.