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Садыр Жапаров поздравил социальных работников Кыргызстана с праздником

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 19 октября, отмечается День работников социальной защиты. По такому случаю президент республики Садыра Жапаров поздравил работников социальной защиты с их профессиональным праздником.

"Роль социальной защиты населения возрастает с каждым годом, поэтому в КР ей уделяется большое внимание. Ярким свидетельством динамичного развития этой сферы являются расширение мер соцподдержки граждан.

Сегодня система социальной защиты населения в нашей стране постепенно модернизируется. В этом направлении внедряются современные технологии, расширяется спектр предоставляемых населению услуг и улучшается их качество, малоимущие граждане привлекаются к стимулирующим занятость программам; проблемы лиц с инвалидностью – это не только их заботы, и нынче они решаются с соблюдением международных стандартов. Цифровизация социально-трудовой сферы позволит также улучшить и качество оказываемых услуг", - ометил в воем поздравлении глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/408111
Теги:
Садыр Жапаров, социальная защита, Кыргызстан
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