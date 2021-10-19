В Бишкеке мэрия ищет коррупцию в своих подразделениях

В Бишкеке мэрия столицы просит сообщать о возможных коррупционных действиях со стороны должностных лиц, которые работают в системе муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что мэрией совместно с советом безопасности разработан и утвержден перечень коррупционных рисков. Экспертная группа провела анализ коррупционных рисков и схем в Управлении муниципального имущества и Управлении земельных ресурсов. В результате, которого разработан детальный план по демонтажу коррупционных рисков.

"Также сейчас в некоторых муниципальных предприятиях проводится аудиторская проверка. Об итогах, которой будет обязательно сообщено. В ближайшее время подобные проверки будут проведены и в других структурных подразделениях. Кроме того, продолжается мониторинг и анализ коррупционных рисков", - говорится в сообщении мэрии.

О фактах коррупции можно сообщать в колл-центр муниципалитета: 0554 182-185 или звоните на 1840 и 1850.