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Бишкекчан приглашают на агропромышленную ярмарку "Золотая осень"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке пройдет выставка "АгроТехЭкспо 2021" и агропромышленная ярмарка "Золотая осень". Об этом сообщает министерство сельского хозяйства.

22-23-24 октября 2021 года, в честь Дня работников сельского хозяйства, на старой площади Бишкека пройдет выставка "АгроТехЭкспо 2021" и агропромышленная ярмарка "Золотая осень".

В ярмарке примут участие более 200 ведущих кыргызских и зарубежных производителей и импортеров сельхозтехники и сельхозпродукции.

На выставке будут представлены сельскохозяйственная техника и новейшие сельскохозяйственные технологии, племенные животные, животноводство и птица, новые технологии в животноводстве, растениеводстве, переработке и др.

АгроТехЭкспо проводится с 2012 года. Основная цель выставки - предоставить сельскохозяйственную технику и качественные семена. Также обучить фермеров использованию качественных пестицидов, удобрений и развитию племенного животноводства.


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URL: https://www.vb.kg/408115
Теги:
сельское хозяйство, ярмарка, Кыргызстан
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