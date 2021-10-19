Бишкекчан приглашают на агропромышленную ярмарку "Золотая осень"

В Бишкеке пройдет выставка "АгроТехЭкспо 2021" и агропромышленная ярмарка "Золотая осень". Об этом сообщает министерство сельского хозяйства.

22-23-24 октября 2021 года, в честь Дня работников сельского хозяйства, на старой площади Бишкека пройдет выставка "АгроТехЭкспо 2021" и агропромышленная ярмарка "Золотая осень".

В ярмарке примут участие более 200 ведущих кыргызских и зарубежных производителей и импортеров сельхозтехники и сельхозпродукции.

На выставке будут представлены сельскохозяйственная техника и новейшие сельскохозяйственные технологии, племенные животные, животноводство и птица, новые технологии в животноводстве, растениеводстве, переработке и др.

АгроТехЭкспо проводится с 2012 года. Основная цель выставки - предоставить сельскохозяйственную технику и качественные семена. Также обучить фермеров использованию качественных пестицидов, удобрений и развитию племенного животноводства.