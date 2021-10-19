Погода
$ 84.65 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

В Кыргызстане почти 10 тысячам предпринимателей списали пени и штрафы

126  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане государственная налоговая служба за период с августа 2020 года по 1 октября 2021 года 9 тысячам 994 субъектам списала пени, штрафов и налоговых санкций в сумме 621,7 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В том числе 6 тысячам 876 налогоплательщикам списаны пени, санкции и штрафы на сумму 458,2 миллионов сомов. Из них пени составили 416,3 миллионов сомов, налоговые санкции – 41,9 миллионов сомов. В бюджет уплачены 443,4 миллиона сомов по основным суммам налоговой задолженности 4 тысяч 253 налогоплательщиков.

Еще 3 тысячи 118 субъектам списаны пени, санкции и штрафы на сумму 163,5 миллионов сомов. В бюджет уплачены 307,6 миллионов сомов основной суммы задолженности по страховым взносам 3 тысяч 677 налогоплательщиков.

Отмечается, что плательщики в соответствии с законом КР от 14 августа 2020 года "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам" могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам.

Согласно закону, тем, кто до 1 июля 2021 года погасил основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, на 100 процентов списаны пени, санкции и штрафы. Плательщикам и гражданам, которые погасят основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года, размер списания составляет 50 процентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408117
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  