В Кыргызстане почти 10 тысячам предпринимателей списали пени и штрафы

В Кыргызстане государственная налоговая служба за период с августа 2020 года по 1 октября 2021 года 9 тысячам 994 субъектам списала пени, штрафов и налоговых санкций в сумме 621,7 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В том числе 6 тысячам 876 налогоплательщикам списаны пени, санкции и штрафы на сумму 458,2 миллионов сомов. Из них пени составили 416,3 миллионов сомов, налоговые санкции – 41,9 миллионов сомов. В бюджет уплачены 443,4 миллиона сомов по основным суммам налоговой задолженности 4 тысяч 253 налогоплательщиков.

Еще 3 тысячи 118 субъектам списаны пени, санкции и штрафы на сумму 163,5 миллионов сомов. В бюджет уплачены 307,6 миллионов сомов основной суммы задолженности по страховым взносам 3 тысяч 677 налогоплательщиков.

Отмечается, что плательщики в соответствии с законом КР от 14 августа 2020 года "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам" могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам.

Согласно закону, тем, кто до 1 июля 2021 года погасил основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, на 100 процентов списаны пени, санкции и штрафы. Плательщикам и гражданам, которые погасят основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года, размер списания составляет 50 процентов.