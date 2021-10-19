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В Бишкеке велосипедистов приглашают на велопробег

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 24 октября в 9:00 часов в парке Победы имени Д. Асанова (южные ворота) состоится закрытие теплого велосезона-2021. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организатором мероприятия является Velofriends positive.kg совместно с ОО "Жашыл Ай" при поддержке мэрии Бишкека.

В программе мероприятия: велопробег, викторины, конкурсы, напитки, призы и подарки.

Все, принявшие участие в регистрации, получают возможность выиграть путевку в Турцию, один из 30 велошлемов и множество других интересных велоаксессуаров.

09:00 – 09:45 Сбор, регистрация участников у стелы воинам Баткенских событий. Регистрация совершенно бесплатно.

09:45- Построение участников велопробега.

10:00 - Старт (Южная магистраль – микрорайон Асанбай и обратно)

10:45 – 11:00 Прибытие к финишу (место старта).

11:00 – 13:30 Торжественная и развлекательная части. Конкурсы и розыгрыш призов. Подведение итогов, закрытие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/408118
Теги:
велоспорт, Бишкек, велодорожка
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