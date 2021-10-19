В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!

Магазинов O!Store много не бывает – в самом центре Бишкека для большего удобства клиентов открыт уже второй филиал в ГУМе и 109-й по счёту магазин в стране. Ещё один филиал работает на минус 1-м этаже здания.

Новый филиал расположен по адресу: проспект Чуй, 92, в торгово-развлекательном центре ГУМ "Чынар" на 1-м этаже, вход со стороны улицы Киевская. Магазин работает каждый день с 10:00 до 22:00, без перерыва и выходных.

Тут всегда найдётся, чем порадовать клиентов – скидки, кешбэки, спецпредложения. Есть удобная возможность покупать в рассрочку. В честь открытия в новом магазине O!Store действуют праздничные скидки:

-20% на все аксессуары до 1000 сомов; -10% на все аксессуары от 1000 сомов.

Обратите внимание, что акция действует только с 16.10.2021 г. по 15.11.2021 г. включительно. Количество товара по акции ограничено.

O!Store – это крупнейшая сеть по обслуживанию клиентов Мобильного оператора О!. Здесь можно найти современный подарок для себя и близких на любой кошелёк. В магазинах O!Store огромный выбор смартфонов мировых брендов, есть всё для подключения к скоростному мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты. Более 2000 аксессуаров для мобильных устройств: наушники, колонки, кабели, переходники, адаптеры, портативные пауэрбанки, фирменные рюкзаки и сумки. А ещё умные комплекты для дома, которые можно подключить к умным тарифам для управления ими.

Дизайн офисов и магазинов компании разрабатывается в стиле хай-тек, а яркие цвета бренда дарят позитив. Здесь вам всегда рады помочь подключиться к мобильной сети, настроить мобильный интернет, сменить/восстановить или выбрать красивый номер, получить детализацию, пополнить баланс или обналичить средства с кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!" без комиссии, решить любой вопрос о мобильной связи.

Узнайте адрес ближайшего к вам офиса продаж и обслуживания или магазина O!Store на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! – всегда рядом!

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.