Страйкболисты КР оказали гумпомощь воспитанникам школы-интерната (фото)

В минувшую субботу, 16 октября страйкболисты Кыргызстана оказали гуманитарную помощь воспитанникам Краснореченской общеобразовательной специальной школе-интернат.

Активисты Федерации военно-тактических игр собрали и доставили детскую одежду, сладости, продукты, а также приготовили своими силами на обед плов для всех учеников социального учреждения.

Кроме того, страйкболисты продемонстрировали детям игровое снаряжение, устроили выставку страйкбольного оружия, рассказали о правилах безопасности, а также о страйкболе как о спорте в целом.

Воспитанники школы-интерната смогли сфотографироваться на память в снаряжении страйкболистов, посоревноваться в меткости стрельбы из игровых пистолетов. Участники страйкбольной команды "Ежи" не только прочитали детям лекцию о страйкболе, но и рассказали историю разных родов войск, о современном вооружении и времен Великой Отечественной войны.

Воспитанники и воспитатели поблагодарили ФВТИ за визит, обед и подарки.