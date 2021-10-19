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Страйкболисты КР оказали гумпомощь воспитанникам школы-интерната (фото)

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- Александра Василькова
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В минувшую субботу, 16 октября страйкболисты Кыргызстана оказали гуманитарную помощь воспитанникам Краснореченской общеобразовательной специальной школе-интернат.

Активисты Федерации военно-тактических игр собрали и доставили детскую одежду, сладости, продукты, а также приготовили своими силами на обед плов для всех учеников социального учреждения.

Кроме того, страйкболисты продемонстрировали детям игровое снаряжение, устроили выставку страйкбольного оружия, рассказали о правилах безопасности, а также о страйкболе как о спорте в целом.

Воспитанники школы-интерната смогли сфотографироваться на память в снаряжении страйкболистов, посоревноваться в меткости стрельбы из игровых пистолетов. Участники страйкбольной команды "Ежи" не только прочитали детям лекцию о страйкболе, но и рассказали историю разных родов войск, о современном вооружении и времен Великой Отечественной войны.

Воспитанники и воспитатели поблагодарили ФВТИ за визит, обед и подарки.


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URL: https://www.vb.kg/408124
Теги:
гуманитарная помощь, дети, Кыргызстан, Страйкбол
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